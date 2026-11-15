Το Ιράν στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης λόγω έλλειψης καυσίμων

Στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης βρίσκεται το Ιράν, καθώς η σταδιακή κατάργηση των καρτών καυσίμων έκτακτης ανάγκης και η σημαντική έλλειψη βενζίνης έχουν γονατίσει τους πολίτες. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ατελείωτες ουρές και διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, εντείνοντας τη δημόσια δυσαρέσκεια.

Την ίδια ώρα, η ιρανική οικονομία πιέζεται ασφυκτικά υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, με τους οδηγούς να εξαντλούν γρήγορα τις περιορισμένες μηνιαίες ποσοστώσεις καυσίμων που τους αναλογούν. Η οργή φουντώνει εν μέσω αυξανόμενων τιμών και ελλείψεων, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας.

Εντεινόμενη κρίση στα καύσιμα και κοινωνική δυσαρέσκεια

Η κρίση στα καύσιμα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις στο Ιράν, με τις ατελείωτες ουρές στα πρατήρια υγρών καυσίμων να αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Η σταδιακή κατάργηση των καρτών καυσίμων έκτακτης ανάγκης, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα σημαντική έλλειψη βενζίνης, έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών.

Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξάντληση των περιορισμένων μηνιαίων ποσοστώσεων τους, γεγονός που οδηγεί σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τη χώρα στα πρόθυρα μιας κοινωνικής έκρηξης, καθώς η καθημερινότητα των Ιρανών πολιτών γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Οι αμερικανικές κυρώσεις και η οικονομική πίεση

Η ιρανική οικονομία καταρρέει υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, περιορίζοντας την πρόσβαση της χώρας σε ζωτικής σημασίας πόρους.

Εν μέσω αυτής της οικονομικής πίεσης, η οργή των πολιτών φουντώνει, καθώς οι τιμές εκτινάσσονται, οι μισθοί παραμένουν απλήρωτοι και οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά εντείνονται. Το καθεστώς του Ιράν, ως απάντηση στην κατάσταση, επεκτείνει τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε βενζίνη, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δυσχερή θέση των πολιτών.

Σταδιακή απόσυρση των καρτών καυσίμων

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης επιβεβαίωσε στις 12 Νοεμβρίου την απόφαση για σταδιακή απόσυρση των καρτών καυσίμων έκτακτης ανάγκης στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI), μια ιρανική πολιτική οργάνωση, η πολιτική αυτή εφαρμόζεται επαρχία προς επαρχία.

Μέχρι στιγμής, οι περιορισμοί έχουν ήδη εφαρμοστεί σε δώδεκα επαρχίες της χώρας. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Μοχάμαντ-Τζαφάρ Γκαεμπανάχ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα εφαρμοστεί πανεθνικά μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αλλαγή στην πρόσβαση στα καύσιμα.

Δήλωση του αντιπροέδρου και μέτρα κατά της λαθρεμπορίας

Ο Μοχάμαντ-Τζαφάρ Γκαεμπανάχ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, προέβη σε δηλώσεις, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «για να αποτραπεί η λαθρεμπορία καυσίμων, οι κάρτες καυσίμων των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων θα συγκεντρωθούν σταδιακά και επαρχία προς επαρχία μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής, οι κάρτες καυσίμων των ιδιοκτητών πρατηρίων βενζίνης έχουν συγκεντρωθεί σε 12 επαρχίες». Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος ανέφερε ότι θα εξεταστεί μια αντισταθμιστική ποσόστωση καυσίμων για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι ψαράδες και το ιατρικό προσωπικό, σε μια προσπάθεια να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νέας πολιτικής.

Εικόνες από την καθημερινότητα των πολιτών

Η έντονη έλλειψη καυσίμων και οι αυξανόμενες τιμές έχουν οδηγήσει σε δραματικές εικόνες στην καθημερινότητα των Ιρανών πολιτών. Ένα βίντεο, το οποίο εστάλη στο Iran International από έναν κάτοικο της περιοχής, αποτυπώνει την κατάσταση αυτή με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.

Το βίντεο, που χρονολογείται στις 14 Νοεμβρίου 2026, δείχνει ατελείωτες ουρές οχημάτων να περιμένουν για ανεφοδιασμό τη νύχτα στην πόλη Εβάζ, στην επαρχία Φαρς του νότιου Ιράν. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες λόγω της έλλειψης βενζίνης.

Με πληροφορίες από: Enikos