Τάνκερ εμβόλισε ποταμόπλοιο στον Μισισιπή, βυθίζοντάς το: Επιβάτες κολύμπησαν για να σωθούν

Ένα απίστευτο ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2026, στον ποταμό Μισισιπή, στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης. Ένα τάνκερ συγκρούστηκε με ένα πολυτελές ποταμόπλοιο, με αποτέλεσμα τη βύθισή του. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα περίπου στις 12:30 μ.μ. τοπική ώρα, οδήγησε στη διακομιδή 32 ατόμων σε νοσοκομείο, ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης και της διάσωσης των επιβατών.

Η σύγκρουση και η βύθιση του «American Heritage»

Το ατύχημα συνέβη όταν το πολυτελές σκάφος αναψυχής, το οποίο έφερε την ονομασία «American Heritage» και ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines, βρισκόταν ελλιμενισμένο σε λιμάνι του Μισισιπή. Το ποταμόπλοιο εμβολίστηκε από το τάνκερ «Atlantic Asphalt». Η σφοδρή πρόσκρουση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα το «American Heritage» να πάρει κλίση και, εν τέλει, να βυθιστεί στα νερά του ποταμού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ποταμόπλοιο είχε δέσει περίπου δύο ώρες νωρίτερα στο σημείο, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του. Αυτή η χρονική συγκυρία υποδηλώνει ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες ενδεχομένως να προετοιμάζονταν για την αποβίβαση τους τη στιγμή που το τάνκερ προσέκρουσε στο σκάφος.

Η άμεση κινητοποίηση για τη διάσωση των επιβατών

Τη στιγμή του ατυχήματος, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο, όπως δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο. Μια άλλη αναφορά κάνει λόγο για περίπου 129 επιβάτες, μαζί με μέλη πληρώματος, που ήταν εντός του σκάφους όταν συνέβη η σύγκρουση. Μετά την πρόσκρουση, οι επιβάτες του «American Heritage» ξεκίνησαν να κολυμπούν για να προσεγγίσουν την στεριά, σε μια προσπάθεια να σωθούν από τη βύθιση του πλοίου.

Οι διασώστες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, πέταγαν σωσίβια στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο νερό, συμβάλλοντας στην ασφαλή τους ανάκτηση. Η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στον ποταμό Μισισιπή.

Ο απολογισμός των τραυματιών και οι επίσημες δηλώσεις

Συνολικά, 32 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και για προληπτικούς ελέγχους. Ωστόσο, η δήμαρχος Ελένα Μορένο διευκρίνισε ότι κανείς από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη δεδομένης της σοβαρότητας του ναυτικού ατυχήματος.

Η δήμαρχος εξέφρασε την ανακούφισή της για την απουσία αγνοουμένων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο». Επιπλέον, η διαχειρίστρια εταιρεία του ποταμόπλοιου, American Cruise Lines, επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι το σκάφος της, το «American Heritage», ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ ήταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλά βίντεο που κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης και τις προσπάθειες διάσωσης δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα δείχνουν το μέγεθος του περιστατικού, με το ποταμόπλοιο να παίρνει κλίση και επιβάτες να κολυμπούν στα νερά του Μισισιπή. Οι εικόνες αυτές μεταφέρουν την ένταση της κατάστασης που επικράτησε στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης την Παρασκευή, προσφέροντας μια ζωντανή μαρτυρία των όσων συνέβησαν.

Με πληροφορίες από: Newsit