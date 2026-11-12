Το Ιράν συνεχίζει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων παρά τις απώλειες

Το Ιράν παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας, με την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων να ανέρχεται σε περίπου 50 μονάδες μηνιαίως, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Αυτός ο ρυθμός παραγωγής, αν και μειωμένος στο μισό σε σχέση με το παρελθόν, επιτρέπει στην Τεχεράνη να διατηρεί ένα σημαντικό οπλοστάσιο. Η χώρα συνεχίζει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, παρά τους μήνες των αεροπορικών επιδρομών που έχουν δεχθεί οι εγκαταστάσεις της.

Η παραγωγή πυραύλων και το απόθεμα του Ιράν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, το Ιράν έχει προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων κατά το ήμισυ, φτάνοντας τους περίπου 50 πυραύλους τον μήνα. Παρά τη μείωση αυτή, η χώρα διατηρεί ένα αξιόλογο απόθεμα, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 1.700 πυραύλους. Αυτό το απόθεμα, σε συνδυασμό με τον τρέχοντα ρυθμό παραγωγής, επιτρέπει στην Τεχεράνη να συνεχίζει την ανασυγκρότηση του οπλοστασίου της.

Η διατήρηση αυτών των δυνατοτήτων κρίνεται σημαντική, καθώς επιτρέπει στο Ιράν να διατηρεί αξιόλογες δυνατότητες αντίδρασης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες στην περιοχή επαναληφθούν, σύμφωνα με τις στρατιωτικές εκτιμήσεις που επικαλείται δυτικός αξιωματούχος.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι συνέπειές τους

Μία αμερικανική και ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Αυτή η επιχείρηση, όπως ανέφερε ο δυτικός αξιωματούχος, βασίστηκε σε στρατιωτικές εκτιμήσεις και πληροφορίες για τις ιρανικές υποδομές.

Παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών, ο τρέχων ρυθμός παραγωγής οπλικών συστημάτων εξακολουθεί να του επιτρέπει να διατηρεί μια ικανότητα αντίδρασης. Αυτή η διατήρηση δυνατοτήτων είναι κρίσιμη για την Τεχεράνη, ειδικά αν υπάρξει επανάληψη των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει εξαπολύσει έναν μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων. Συγκεκριμένα, έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από 4.900 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed». Αυτά τα drones αποτελούν μέρος της στρατιωτικής τακτικής της Τεχεράνης σε διάφορα μέτωπα.

Επιπλέον, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 2.200 βαλλιστικούς πυραύλους. Η χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων υπογραμμίζει την ενεργό συμμετοχή της χώρας στις εξελίξεις και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg.

Η χρήση των πυραύλων Patriot για άμυνα

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιθέσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 αναχαιτιστικοί πύραυλοι «Patriot». Αυτοί οι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, απαντώντας στις ιρανικές ενέργειες.

Η ετήσια παραγωγή του συστήματος Patriot ανέρχεται σε περίπου 650 πυραύλους, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση της χρήσης τους. Το κόστος κάθε μονάδας αυτού του συστήματος υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που καταδεικνύει το οικονομικό βάρος των αμυντικών επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit