Ο Τζο Μπάιντεν για τη μάχη με τον καρκίνο: «Δεν με έχει σταματήσει αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, δημοσιοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, αποκαλύπτοντας τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητά του. Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Μπάιντεν ενημέρωσε το κοινό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι η ασθένεια, αν και δεν τον έχει σταματήσει, τον επιβραδύνει σε κάποιες περιπτώσεις. Η κατάσταση της υγείας του αναγκάζει τον πρώην πρόεδρο να περιορίσει τις δημόβιες συζητήσεις και συνεντεύξεις που είχε προγραμματίσει για την παρουσίαση των προεδρικών του απομνημονευμάτων.

Δημοσιοποίηση της διάγνωσης και οι επιπτώσεις στην προώθηση του βιβλίου

Ο Τζο Μπάιντεν είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με καρκίνο του προστάτη τον Μάιο του 2025. Αυτή η αποκάλυψη είχε γίνει τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας, η οποία έληξε τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Η μάχη του με την ασθένεια έχει πλέον αντίκτυπο στο πρόγραμμά του.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος εξήγησε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει όσες δημόσιες συζητήσεις και συνεντεύξεις είχε σχεδιάσει αρχικά. Οι εμφανίσεις αυτές αφορούσαν την παρουσίαση των προεδρικών του απομνημονευμάτων, ένα έργο στο οποίο έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια.

Ειδικότερα, ο Μπάιντεν αναγκάζεται να περιορίσει το πρόγραμμα προώθησης του νέου του βιβλίου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Promise Me, America». Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου.

Προσωπική μαρτυρία και η φράση που ξεχώρισε

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στις 20 Νοεμβρίου συμπληρώνει τα 84 του χρόνια, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες η ασθένεια τον δυσκολεύει σημαντικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν τον έχει αναγκάσει να σταματήσει τις δραστηριότητές του.

Στην ανάρτησή του, μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική του εμπειρία, σημειώνοντας: «Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσπάθειά του να συνεχίσει το έργο του παρά τις προκλήσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι, λόγω αυτού του περιορισμού, «δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα». Παρά την απογοήτευση, εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι λέξεις στις σελίδες του θα μιλήσουν από μόνες τους».

Το περιεχόμενο του «Promise Me, America»

Ο πρώην πρόεδρος κάλεσε το κοινό να διαβάσει το νέο του βιβλίο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρουν ενδιαφέρον το περιεχόμενό του. Το «Promise Me, America» καλύπτει τα χρόνια της θητείας του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις σελίδες του βιβλίου, ο Τζο Μπάιντεν αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, τις σημαντικές αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει, καθώς και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές.

Περιγράφοντας την ουσία του έργου του, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι το βιβλίο είναι «ένα βιβλίο για το ποιοι είμαστε ως έθνος. Τι εκπροσωπούμε. Και ποιος είναι ο ρόλος της Αμερικής στον κόσμο». Αυτή η περιγραφή δίνει μια εικόνα του ευρύτερου μηνύματος που επιθυμεί να μεταδώσει.

Ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, κατέχει σήμερα τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην προσωπική του ιστορία και τη δημόσια εικόνα του.

Η ηλικία του, σε συνδυασμό με τη μάχη του με τον καρκίνο, καθιστά τις δηλώσεις του ιδιαίτερα σημαντικές για το κοινό, καθώς αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος σε αυτή τη φάση της ζωής του, έχοντας διατελέσει σε ένα τόσο υψηλό αξίωμα.

Με πληροφορίες από: Newsit