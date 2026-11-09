Ο Τραμπ αποδίδει την ήττα των Ρεπουμπλικανών σε επικοινωνιακά λάθη και μιλά για το μέλλον του MAGA

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ σε επικοινωνιακά λάθη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι το κίνημα Make America Great Again (MAGA) μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ακόμη και χωρίς τον ίδιο να ηγείται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, καθώς και στο πολιτικό κόστος ορισμένων πολιτικών αποφάσεων.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών και τα επικοινωνιακά λάθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ρίχνει» πλέον το φταίξιμο σε επικοινωνιακά λάθη για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων εκλογών, το κόμμα έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε ως συντριπτική ήττα.

Ο πρώην πρόεδρος απέδωσε μέρος της ευθύνης στην επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Υπογράμμισε ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν ακόμη και σε πολιτείες που θεωρούνταν προπύργια τους, όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Νότια Καρολίνα.

Το μέλλον του κινήματος MAGA

Στη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε την πεποίθησή του πως το κίνημα Make America Great Again (MAGA) μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Όταν η συζήτηση έφτασε στο μέλλον του MAGA, εκτίμησε ότι μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς τον ίδιο.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ερώτημα εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς εκείνον να ηγείται. Εξήγησε περαιτέρω ότι «Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί».

Θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes», άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ενδέχεται να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία. Εκτίμησε πως η Ουκρανία θα καταλήξει με διαφορετικό σχήμα για να πετύχει αυτή την ειρήνη.

Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ζήτησε αποζημίωση από τις χώρες που προστατεύουν οι ΗΠΑ για τις ενέργειες στον πόλεμο αυτό. Αναγνώρισε επίσης το πολιτικό κόστος που είχε ο πόλεμος στο Ιράν, μαζί με άλλα ζητήματα.

Πολιτικό κόστος και άλλα σημεία της συνέντευξης

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε το πολιτικό κόστος που προέκυψε από διάφορα ζητήματα. Συγκεκριμένα, ανέφερε τον πόλεμο στο Ιράν, την άνοδο των τιμών της βενζίνης, καθώς και τη σκληρή πολιτική για τις απελάσεις μεταναστών ως παράγοντες που επηρέασαν την πολιτική κατάσταση και συνέβαλαν στην ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Η συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή (08.11.2026) στο CBS, στην εκπομπή «60 Minutes», ήταν η πρώτη του καθιστική συνέντευξη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ο Ross Douthat πήρε τη συνέντευξη από τον πρόεδρο Τραμπ. Η ευρεία συζήτηση κάλυψε μια σειρά από θέματα, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα των εκλογών. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η μετανάστευση, η διαφθορά, το Ιράν, η τεχνητή νοημοσύνη, οι πιθανοί διάδοχοί του και η δική του θνητότητα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε επίσης: «Πραγματικά μισώ κάποιους από τους εχθρούς μου, και πάντα θα τους μισώ».

Με πληροφορίες από: Newsit