Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι η πολιτική του για τις απελάσεις ήταν «πολύ σκληρή»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική του για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών ήταν «πολύ σκληρή». Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CBS, λίγες ημέρες μετά την ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του σε αυτό το ζήτημα, παρά την φαινομενική αυτή στροφή.

Η παραδοχή για την πολιτική μετανάστευσης

Σε αποσπάσματα της συνέντευξης που κυκλοφόρησαν ευρέως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ σκληρή». Η συγκεκριμένη δήλωση αφορούσε την πολιτική του για τη μετανάστευση και, ειδικότερα, τις μαζικές απελάσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Η παραδοχή αυτή έγινε στον δημοσιογράφο του CBS που τον ρώτησε σχετικά με το θέμα.

Η τοποθέτηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπέστη μια σημαντική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το αν πρόκειται να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στο μεταναστευτικό ζήτημα ή να προβεί σε αλλαγές στην εφαρμογή της πολιτικής του.

Η προαγωγή του Στίβεν Μίλερ

Αυτή η φαινομενική στροφή στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες αφότου προώθησε τον στενό του σύμβουλο, Στίβεν Μίλερ, σε ένα στρατηγικής σημασίας πόστο. Ο Στίβεν Μίλερ ανέλαβε τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, μια κρίσιμη θέση στην ιεραρχία της προεδρίας.

Ο Μίλερ περιγράφεται ως εκπρόσωπος της ακροδεξιάς και είχε διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής των μαζικών απελάσεων μεταναστών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Τραμπ. Η προαγωγή του σε τόσο σημαντική θέση, λίγο μετά την παραδοχή του πρώην προέδρου για τη σκληρότητα της πολιτικής, αποτελεί ένα από τα σημεία που αναδεικνύονται από τις εξελίξεις.

Η ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές και οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι

Οι ενδιάμεσες εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα μια συντριπτική επικράτηση των Δημοκρατικών, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκλογών, παρατηρήθηκε μια σημαντική μεταστροφή στην εκλογική συμπεριφορά των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Αυτοί οι ψηφοφόροι είχαν στο παρελθόν συμβάλει ενεργά στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, αυτή τη φορά στράφηκαν εναντίον του, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση. Η απογοήτευση αυτή αποδόθηκε σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του Τραμπ για χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον, ο χαρακτήρας των απελάσεων, όπως έγινε αντιληπτός από την αστυνομία μετανάστευσης, θεωρήθηκε αδιάκριτος, κάτι που επίσης συνέβαλε στην απομάκρυνση των ψηφοφόρων.

Η θέση του αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς

Την επόμενη ημέρα της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς προέβη σε μια μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Στην ανάρτησή του, ο Βανς απέδωσε την ήττα του κόμματος κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, δίνοντας τη δική του ερμηνεία για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τζέι ντι Βανς δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» όσον αφορά την πολιτική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Μεταξύ άλλων προτάσεων, είχε αναφέρει την ανάγκη «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες», υποδεικνύοντας μια πιθανή αναθεώρηση στην προσέγγιση του κόμματος σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.

Με πληροφορίες από: News.gr