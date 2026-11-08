Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia παραδέχτηκε εξωσυζυγική σχέση με Κινέζα κατάσκοπο

Η Nvidia ανακοίνωσε σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2026, την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρέθηκε στο στόχαστρο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Η υπόθεση αφορά φερόμενη ερωτική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που, όπως αναφέρεται, εργαζόταν ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας. Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος φέρεται να παραδέχτηκε την εξωσυζυγική του σχέση, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του, σύμφωνα με προσχέδιο email που επικαλείται το Axios.

Η έναρξη της ανεξάρτητης έρευνας

Η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia ξεκινά σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2026, ως απάντηση στο δημοσίευμα που έφερε στο φως τη φερόμενη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, αν και το διοικητικό της συμβούλιο δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι τέθηκαν σε κίνδυνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ή μυστικά της Nvidia, η διεξαγόμενη έρευνα θα εξετάσει εξονυχιστικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει την πλήρη στήριξή του στην έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί απρόσκοπτα, όπως προσέθεσε η εταιρεία.

Οι αποκαλύψεις και η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Η παραδοχή αυτή ήρθε μετά από σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφερόταν στην φερόμενη ερωτική σχέση του με μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, η συγκεκριμένη γυναίκα εργαζόταν ως κατάσκοπος για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται προσχέδιο email του Χουάνγκ προς τους εργαζομένους, ο ίδιος παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με μια Κινέζα ύποπτη κατάσκοπο. Αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του, ο Χουάνγκ φέρεται να αναφέρει στο εν λόγω προσχέδιο email, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters: «Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα».

Η ταυτότητα της φερόμενης κατασκόπου και οι πληροφορίες των υπηρεσιών

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ήδη συνδέσει τον Χουάνγκ με την Κίνα, όπως ανέφεραν οι New York Times τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι μια Κινέζα υπήκοος ονόματι Άλις Χουάνγκ, η οποία έχει διατελέσει επικεφαλής της Megaspeed – μιας εταιρείας πελάτη των τσιπ της Nvidia – και η οποία διατηρεί σχέση με τον ίδιο τον Τζένσεν Χουάνγκ, έχει ενεργήσει ως πηγή πληροφοριών. Οι ίδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ έχει διαβιβάσει πληροφορίες στο κυβερνών κόμμα στο Πεκίνο.

Αντιδράσεις από το αμερικανικό Κογκρέσο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζήτησαν από τον Τζένσεν Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο αυτό τον μήνα. Το αίτημα αυτό αφορά ένα δημοσίευμα των New York Times του Οκτωβρίου, το οποίο τόνισε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενή σχέση με μια Κινέζα επιχειρηματία, η οποία μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Σημειώνεται ότι η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα του Axios, το οποίο αποκάλυψε το προσχέδιο του email του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit