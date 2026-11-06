Η 37χρονη Άντρεα Κανταρίνι πυροβολήθηκε από τον σύντροφό της στη Νέα Υόρκη

Η 37χρονη Άντρεα Κανταρίνι δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Για 14 λεπτά, η γυναίκα ικέτευε για τη ζωή της, ενώ ο πατέρας της βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ακούγοντας τις δραματικές στιγμές.

Η δραματική τηλεφωνική επικοινωνία

Η Άντρεα Κανταρίνι κάλεσε τον πατέρα της, Ρούντι Κανταρίνι, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός της Νέας Υόρκης, στις 20:47 το βράδυ. Για τα επόμενα 14 λεπτά, ο πατέρας της παρέμεινε στο τηλέφωνο μαζί της, προσπαθώντας να την προστατεύσει.

Ο σύντροφός της, ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίας, φέρεται να την κρατούσε εγκλωβισμένη στην κρεβατοκάμαρα και να την απειλούσε με όπλο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αργότερα ο πατέρας της, η κόρη του του είπε: «Θα με σκοτώσει, έχει ένα όπλο στο κεφάλι μου».

Ο Ρούντι Κανταρίνι προσπάθησε να απευθυνθεί και στον ίδιο τον δράστη, παρακαλώντας τον να αφήσει ελεύθερη την κόρη του. «Σε παρακαλώ, μη τη σκοτώσεις, Χουάν. Δεν είναι πολύ αργά. Άφησέ την να φύγει», θυμήθηκε ότι του έλεγε. Ο πατέρας ανέφερε πως προσπάθησαν και οι δύο να τον παρακαλέσουν να την αφήσει ελεύθερη, αλλά εκείνος δεν τους άκουγε.

Προηγούμενο επεισόδιο βίας

Η τραγωδία φαίνεται πως είχε αρχίσει να εκτυλίσσεται αρκετές ώρες νωρίτερα την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πατέρας της 37χρονης, το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά το πρωί.

Η Άντρεα, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο St. Barnabas, πήρε την εξάχρονη κόρη της και την πήγε στο σπίπο των γονιών της, προτού κατευθυνθεί στη δουλειά της. Εκείνο το πρωί, ο Ντίας φέρεται να την είχε ήδη απειλήσει με όπλο.

Όπως περιέγραψε ο Ρούντι Κανταρίνι, ο 38χρονος έκλεισε την πόρτα του δωματίου, κρατώντας την κόρη του μέσα και στρέφοντας το όπλο προς το μέρος της, ενώ το μικρό κορίτσι βρισκόταν έξω από το δωμάτιο, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας. Η Άντρεα κατάφερε τελικά να φύγει και να πάει στην εργασία της. Ωστόσο, οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά της είχαν αντιληφθεί ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να επιστρέψει στο σπίτι της.

Με πληροφορίες από: jenny.gr