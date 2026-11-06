ΟΗΕ: Απογοητευτική εκκίνηση για τον Σινιρλίογλου στην κούρσα διαδοχής Γκουτέρες

Μια απογοητευτική εκκίνηση σηματοδότησε η πρώτη δοκιμαστική ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διαδοχή του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Τούρκος διπλωμάτης Φεριντούν Σινιρλίογλου, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν για τη θέση, συγκέντρωσε έναν ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό θετικών ψήφων, κάτι που προκάλεσε προβληματισμό στην Άγκυρα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την πρώτη καταγραφή των συσχετισμών δυνάμεων εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η πρώτη δοκιμαστική ψηφοφορία και τα αποτελέσματα

Στη δοκιμαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, ο Φεριντούν Σινιρλίογλου έλαβε μόλις τρεις θετικές ψήφους. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από οκτώ αρνητικές ψήφους, καθώς και τέσσερις λευκές, γεγονός που συνιστά μια ηχηρή αποδοκιμασία για την υποψηφιότητά του. Η προσπάθεια της Άγκυρας να αποκτήσει τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ φαίνεται να μην ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, βάσει των πρώτων αυτών δεδομένων.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν μια σαφή έλλειψη στήριξης για τον Τούρκο διπλωμάτη από ένα σημαντικό μέρος των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η συγκέντρωση μόλις τριών θετικών ψήφων σε αυτή την αρχική φάση της διαδικασίας διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τουρκική υποψηφιότητα.

Η ενίσχυση της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

Στον αντίποδα της επίδοσης του Σινιρλίογλου, η εκπρόσωπος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, εμφάνισε μια πολύ πιο ισχυρή δυναμική. Η υποψηφιότητά της εξασφάλισε δώδεκα θετικές ψήφους στην ίδια δοκιμαστική ψηφοφορία, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην κούρσα για τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Η Γκρίνσπαν φαίνεται να συγκεντρώνει ευρύτερη αποδοχή και στήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η διαφορά στις θετικές ψήφους μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι εντυπωσιακή και υπογραμμίζει τις διαφορετικές πορείες που διαγράφουν οι υποψηφιότητές τους. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, με τις δώδεκα θετικές ψήφους, δείχνει να κερδίζει έδαφος και να δημιουργεί ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι των άλλων υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου διπλωμάτη.

Η ξεκάθαρη στάση της Αθήνας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία παρουσιάζει και η στάση που έχει τηρήσει η Αθήνα. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε ξεκαθαρίσει δημόσια ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει μια σαφή θέση της ελληνικής διπλωματίας απέναντι στην προσπάθεια της Άγκυρας.

Παρόλα αυτά, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η ελληνική ψήφος στη δοκιμαστική ψηφοφορία ήταν αρνητική ή λευκή. Η ακριβής φύση της ελληνικής ψήφου δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η προαναφερθείσα δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη καθιστά σαφές ότι η Ελλάδα δεν συντάχθηκε με την τουρκική υποψηφιότητα, ανεξαρτήτως της τελικής μορφής της ψήφου της.

Προβληματισμός στην Άγκυρα μετά τα πρώτα αποτελέσματα

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη αυτή καταγραφή των συσχετισμών δυνάμεων εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν προκαλεί χαμόγελα στην Άγκυρα. Η απογοητευτική επίδοση του Φεριντούν Σινιρλίογλου αποτελεί μια ψυχρολουσία για την τουρκική διπλωματία, η οποία είχε επενδύσει στην υποψηφιότητα του εκλεκτού του προέδρου Ερντογάν.

Η αρχική αυτή αποδοκιμασία υποδηλώνει ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής ψηφοφορίας αποτελούν μια πρώτη ένδειξη των δυσκολιών που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Άγκυρα στην περαιτέρω πορεία της υποψηφιότητας του Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki