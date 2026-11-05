Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν το Κογκρέσο, αλλά ο δρόμος παραμένει δύσκολος

Η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις του κόμματος, καθώς εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Από τον Ιανουάριο, όταν θα αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, θα κληθούν να μετατρέψουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα αναμένεται πολύ πιο δύσκολη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές εξουσίες στον Λευκό Οίκο.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους

Οι Δημοκρατικοί πανηγύριζαν το βράδυ της Τρίτης για τη σαρωτική τους επικράτηση, η οποία τους εξασφάλισε τον έλεγχο του Κογκρέσου από την επόμενη χρονιά. Είχαν υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, τη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, των τροφίμων και της βενζίνης, καθώς και τον περιορισμό του πολέμου με το Ιράν.

Πλέον, το κόμμα θα πρέπει να περάσει στο στάδιο της εφαρμογής των σχεδίων του, το οποίο θεωρείται πολύ δυσκολότερο. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς προειδοποίησε, μιλώντας στο BBC, ότι το κόμμα του δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εκλογικό αποτέλεσμα ως «εντολή» για την εφαρμογή της πολιτικής του, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να είναι «βαθιά αντιδημοφιλές».

Ο Κουνς ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να παράγουν έργο και να δώσουν πραγματικές απαντήσεις στις ανησυχίες και τα ερωτήματα των πολιτών. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως οι χαμηλοί μισθοί και η αύξηση του κόστους ζωής.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ και το «βέτο»

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον δεν σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση όλων των νομοθετικών τους προτεραιοτήτων. Παρόλο που αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, στον Λευκό Οίκο θα παραμείνει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ διαθέτει τη δυνατότητα να απορρίπτει νομοθετικές πρωτοβουλίες, ένα «βέτο» που μπορεί να τινάξει στον αέρα την ατζέντα των Δημοκρατικών. Αυτή η εξουσία του προέδρου αναμένεται να περιπλέξει σημαντικά τις προσπάθειες του κόμματος να εφαρμόσει τα σχέδιά του.

Εντατικοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα που θα αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί είναι η δυνατότητα να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτή η αρμοδιότητα αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια αναμένεται σύντομα να αναλάβει την ηγεσία μιας ισχυρής επιτροπής εποπτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η επιτροπή αυτή διαθέτει αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Πιθανοί στόχοι των ερευνών

Οι επιτροπές τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν εξουσίες διερεύνησης υποθέσεων. Αυτές οι εξουσίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους Δημοκρατικούς για να εξετάσουν φερόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και άλλες ενέργειες του Αμερικανού προέδρου και προσώπων που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του.

Την εκλογική βραδιά, ο βουλευτής Γκαρσία παρουσίασε μια σειρά πιθανών στόχων των ερευνών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η οικογένεια Τραμπ, η «εταιρική διαφθορά» και οι φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας από το υπουργείο Εσωτερικών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr