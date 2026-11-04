Το Ιράν ειρωνεύεται τον Τραμπ για την ήττα του, ενώ πετρελαιοφόρα τυλίγονται στις φλόγες

Η Τεχεράνη αντέδρασε με ειρωνικό τρόπο στη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ιρανό επικεφαλής διαπραγματευτή και πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει πως «οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ». Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο των αποτελεσμάτων που έδειξαν θρίαμβο των Δημοκρατικών, ενώ παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ένα σοβαρό περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις του Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ

Ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής διαπραγματευτή και προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, χρησιμοποίησε ειρωνικό τόνο για να σχολιάσει την εκλογική αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε πως οι Αμερικανοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο, μια δήλωση που επανέλαβε αρκετές φορές.

Συγκεκριμένα, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X: «Συνείδηση ή το κόστος ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα». Με αυτή την τοποθέτηση, ο Ιρανός αξιωματούχος φάνηκε να υιοθετεί και να αναστρέφει ένα γνωστό σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Τραμπ, προσδίδοντας στην δήλωσή του ένα σαφές μήνυμα.

Η προειδοποίηση προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Πέρα από την ειρωνεία, ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ προχώρησε και σε μία απειλητική δήλωση, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε τις πιθανές συνέπειες εάν η Ουάσιγκτον δεν λάβει υπόψη της τη «δημόσια βούληση» των πολιτών της.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη δημόσια βούλησή της να εξυπηρετήσει διεθνείς εργοδότες και εκβιαστές, θα μάθει ότι το ΟΧΙ μας συνοδεύεται από εφιάλτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή προειδοποίηση από την Τεχεράνη, υποδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αγνοήσουν το μήνυμα που, κατά την ιρανική πλευρά, έστειλαν οι ψηφοφόροι τους.

Ηχηρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχθηκαν ένα ηχηρό πλήγμα για τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους υποψηφίους που υποστήριζε. Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν θρίαμβο των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί ενισχύουν τη θέση τους στα δύο νομοθετικά σώματα. Παρά την ήττα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για τη νίκη τους, δηλώνοντας πως «προσβλέπει στη συνεργασία» μαζί τους, μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη ρητορική του.

Πετρελαιοφόρα στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ

Σε ένα ξεχωριστό, αλλά εξίσου σημαντικό περιστατικό, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ. Το συμβάν αυτό φέρεται να προκλήθηκε μετά από πρόσκρουση των πλοίων σε νάρκες.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου, και οποιοδήποτε περιστατικό στην περιοχή προκαλεί άμεσα ανησυχία. Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για την πρόκληση πυρκαγιών σε τέσσερα πετρελαιοφόρα μετά από πρόσκρουση σε νάρκες υπογραμμίζει την ένταση και την ευαισθησία της κατάστασης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki