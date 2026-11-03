Η αψίδα του θριάμβου του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον δεν θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας του

Η σχεδιαζόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Αυτή η εκτίμηση προέρχεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία και τις προβλέψεις του. Το μεγαλεπήβολο έργο, ύψους 76 μέτρων, αντιμετωπίζει σημαντικά νομικά εμπόδια και έχει γίνει αντικείμενο προσφυγών, ενώ ο συνολικός χρόνος κατασκευής του υπολογίζεται σε ένα διάστημα που υπερβαίνει τα χρονικά όρια της τρέχουσας προεδρικής θητείας.

Το αρχιτεκτονικό όραμα στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προτείνει και σχεδιάσει την ανέγερση μιας εντυπωσιακής Αψίδας του Θριάμβου στην καρδιά της Ουάσινγκτον, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο μνημείο προβλέπεται να έχει ένα επιβλητικό ύψος, φτάνοντας τα 76 μέτρα, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης, εφόσον ολοκληρωθεί. Το όραμα για την κατασκευή αυτής της Αψίδας αποτελεί μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών του προέδρου.

Η επιλογή της Ουάσινγκτον ως τόπου ανέγερσης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο έργο, το οποίο φιλοδοξεί να προσθέσει ένα νέο αρχιτεκτονικό σύμβολο στην πόλη. Η υλοποίηση ενός έργου τέτοιου βεληνεκούς απαιτεί εκτεταμένο και λεπτομερή σχεδιασμό, καθώς και σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αμερικανικών αρχών.

Οι προβλέψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ολοκλήρωση

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η πολυαναμενόμενη Αψίδα του Θριάμβου δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της τρέχουσας θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι εκτιμήσεις αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, παρέχοντας μια σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, ως αρμόδιος φορέας, αξιολόγησε προσεκτικά όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το κατασκευαστικό σχέδιο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την αξιολόγηση είναι ξεκάθαρα: ο απαιτούμενος χρόνος για την περάτωση της ανέγερσης του μνημείου υπερβαίνει κατά πολύ τα χρονικά όρια που απομένουν μέχρι το τέλος της παρούσας προεδρικής θητείας του κ. Τραμπ, καθιστώντας την ολοκλήρωση εντός αυτού του διαστήματος απίθανη.

Προσφυγές και νομικά εμπόδια

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου είναι η ύπαρξη νομικών εμποδίων. Το κατασκευαστικό σχέδιο της Αψίδας του Θριάμβου έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σειρά προσφυγών. Αυτές οι προσφυγές έχουν κατατεθεί με σαφή στόχο: την αναστολή των εργασιών ανέγερσης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την πλήρη ακύρωση του μνημείου.

Οι εν εξελίξει νομικές διαδικασίες δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει άμεσα την πρόοδο του έργου. Η επίλυση αυτών των νομικών ζητημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών. Η ύπαρξη αυτών των προσφυγών αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο που προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχέδιο, επηρεάζοντας το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρείχε επίσης αναλυτικές εκτιμήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για τις διάφορες φάσεις του κατασκευαστικού έργου. Συγκεκριμένα, οι αρχικές εργασίες, που περιλαμβάνουν την εκσκαφή του εδάφους και τη θεμελίωση της Αψίδας, υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν ένα διάστημα από έξι έως οκτώ μήνες. Αυτό το πρώτο και θεμελιώδες στάδιο είναι ζωτικής σημασίας για την ευστάθεια και την αντοχή του μνημείου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φάσεις της κατασκευής, από την έναρξη των εργασιών έως την πλήρη ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, το συνολικό χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 33 έως 39 μήνες. Αυτό το εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα καθιστά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, απίθανη την παράδοση της Αψίδας του Θριάμβου εντός της τρέχουσας προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έργο.

Με πληροφορίες από: Enikos