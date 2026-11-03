Η Κομισιόν ανακοίνωσε νέο οδηγό επιβίωσης 72 ωρών για έκτακτες ανάγκες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα έναν νέο οδηγό επιβίωσης 72 ωρών, ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες της Ευρώπης και αφορά περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ατομικής ετοιμότητας, καθώς, όπως επισημαίνεται, «προετοιμασμένοι πολίτες σημαίνει πιο ανθεκτική Ευρώπη». Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάστηκαν την 3η Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας.

Ενίσχυση της ετοιμότητας σε όλη την ΕΕ

Η Κομισιόν τονίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες της Επιτροπής επικεντρώνονται τόσο στην παροχή βοήθειας στους πολίτες για την προστασία τους κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας, ακόμη και όταν εκδηλώνεται μια καταστροφή.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2025. Στόχος της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρουσίαση των νέων οδηγιών

Τις νέες κατευθυντήριες γραμμές παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib. Οι οδηγίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες και τις κοινότητες να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας ιδίως τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά μέτρα, όπως η προετοιμασία μιας τσάντας έκτακτης ανάγκης και η γνώση του τρόπου αντίδρασης όταν συμβεί μια καταστροφή. Οι νέες οδηγίες θα βοηθήσουν τις αρχές να παρέχουν στους πολίτες τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε περίπτωση κρίσης.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες της προετοιμασίας

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οργανώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ετοιμότητας. Ο πρώτος άξονας αφορά την αυτάρκεια 72 ωρών, καλώντας τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών τους κατά το πρώτο τριήμερο μιας έκτακτης κατάστασης, μέχρι να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες δημόσιας βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η συγκέντρωση απαραίτητων εφοδίων και η προετοιμασία μιας τσάντας έκτακτης ανάγκης.

Ο δεύτερος άξονας είναι η εκπαίδευση στην ετοιμότητα. Η Επιτροπή προτείνει την ένταξη σχετικών θεμάτων στα προγράμματα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Οι υπόλοιποι άξονες περιλαμβάνουν την καλύτερη ενημέρωση για κινδύνους, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για πιθανές απειλές, καθώς και την προστασία των ευάλωτων ομάδων, με συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια και υποστήριξη των πιο ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων.

Προς καθιέρωση ετήσιας Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ

Πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές, η Κομισιόν προτείνει τη θέσπιση μιας ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση μιας νοοτροπίας ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα και οι κοινότητες είναι καλύτερα ενημερωμένοι, εξοπλισμένοι και ικανοί να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε κρίσεις.

Η πρώτη διοργάνωση της «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ» τοποθετείται χρονικά στον Οκτώβριο του 2027, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση της ετοιμότητας ως κοινής προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki