Η πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι κατηγορείται για εσχάτη προδοσία στην Ουκρανία

Η Γιούλια Μέντελ, η οποία διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κατηγορίες για εσχάτη προδοσία. Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η πρώην συνεργάτιδα του προέδρου κατηγορείται ότι με τις δημόσιες τοποθετήσεις της προωθούσε αφηγήματα που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Ρωσίας. Η Μέντελ, από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ζήτημα ελευθερίας του λόγου.

Κατηγορίες για εσχάτη προδοσία και δικαιολόγηση της ρωσικής επίθεσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής εισαγγελίας, οι ερευνητές συγκέντρωσαν επαρκή στοιχεία ώστε να γνωστοποιήσουν στη Γιούλια Μέντελ ότι θεωρείται ύποπτη για εσχάτη προδοσία. Επιπλέον, κατηγορείται για δικαιολόγηση της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η πρώην εκπρόσωπος «εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της» για να διαδώσει μηνύματα που αποσκοπούσαν στην απαξίωση της Ουκρανίας και στην αποδυνάμωση της διεθνούς υποστήριξής της.

Η εισαγγελία την κατηγορεί συγκεκριμένα ότι μιλούσε υπέρ του επιτιθέμενου κράτους, με στόχο να απαξιώσει την Ουκρανία. Οι δηλώσεις αυτές, κατά την εισαγγελία, αποτελούν «αφηγήσεις που συμφέρουν τη Ρωσία», οι οποίες «ενισχύουν την απογοήτευση και αποθαρρύνουν την κοινωνία» της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις που οδήγησαν στις κατηγορίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δηλώσεις της Γιούλια Μέντελ, τόσο σε δυτικά μέσα ενημέρωσης όσο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X (πρώην Twitter) και το Facebook. Μεταξύ άλλων, η Μέντελ φέρεται να έχει δηλώσει ότι στην Ουκρανία «δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης» και ότι η χώρα «οδεύει προς την εξαφάνιση». Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης πως οι κατηγορίες εστιάζουν σε αποκαλύψεις της σχετικά με διαφθορά στον στενό κύκλο του Ζελένσκι, την απουσία ελευθερίας του λόγου και τις πολιτικές διώξεις.

Παράλληλα, η πρώην εκπρόσωπος έχει καταγγείλει ότι ορισμένοι «πλουτίζουν χάρη στη συνέχιση του πολέμου», κάνοντας λόγο για πελατειακές σχέσεις στην πολιτική και διώξεις όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση. Μία από τις δηλώσεις που εξετάζονται είναι και η συνέντευξή της με τον Tucker Carlson.

Η πορεία της Γιούλια Μέντελ και η μεταστροφή της

Η Γιούλια Μέντελ διετέλεσε εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το 2019 έως το 2021, καλύπτοντας τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του. Η 40χρονη Μέντελ, η οποία αρχικά έπλεκε το εγκώμιο του Ζελένσκι, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις εντονότερες επικρίτριές του. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Μέντελ εντείνει τις δημόσιες επικρίσεις της προς τον πρώην προϊστάμενό της.

Οι επικρίσεις της εστιάζουν κυρίως σε κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση. Μάλιστα, έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι είναι «ο κύριος ωφελούμενος από τον πόλεμο» και «ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ειρήνη». Σημειώνεται ότι η Γιούλια Μέντελ διαμένει στο εξωτερικό.

Η απάντηση της πρώην εκπροσώπου στις κατηγορίες

Η Γιούλια Μέντελ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε μήνυμα που ανάρτησε στο Telegram. Εκτίμησε ότι η ίδια η διατύπωση της κατηγορίας αποδεικνύει ότι έχει δίκιο. Όπως ανέφερε, αν υπήρχε οποιαδήποτε συνεργασία με τους Ρώσους, αυτό θα ήταν το ακριβές περιεχόμενο της κατηγορίας. Αντίθετα, η κατηγορία αναφέρει ότι οι δηλώσεις της χρησιμοποιήθηκαν από τους Ρώσους για προπαγάνδα, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ελευθερίας του λόγου και όχι για συνεργασία με τη Ρωσία.

Η Μέντελ πρόσθεσε ότι «αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας της έκφρασης και της βούλησης να σωθεί η Ουκρανία υπό το καθεστώς του Ζελένσκι». Τόνισε πως οι κατηγορίες για προδοσία, υπό στρατιωτικό νόμο, επισύρουν ποινές από 15 χρόνια φυλάκιση έως ισόβια κάθειρξη.

Προηγούμενες κυρώσεις από τον Ζελένσκι

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Γιούλια Μέντελ τον Σεπτέμβριο. Αυτή η κίνηση προηγήθηκε των σημερινών κατηγοριών για εσχάτη προδοσία, υπογραμμίζοντας την ένταση στις σχέσεις μεταξύ της πρώην εκπροσώπου και της ουκρανικής κυβέρνησης. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων εντός της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki