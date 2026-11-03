Το νέο κλίμα ανησυχίας στην Ευρώπη: Κυβερνοεπιθέσεις, απειλές για βόμβες και προετοιμασία πολιτών

Ένα νέο κλίμα ανησυχίας και μια περίεργη δυστοπία εξαπλώνονται στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο φόβος έχει πάρει μια διαφορετική μορφή, εκδηλωνόμενος μέσω της διαταραχής της καθημερινότητας των πολιτών, σε αντίθεση με το κλίμα τρομοκρατίας του παρελθόντος, όπως οι επιθέσεις του ISIS.

Αυτό το νέο κύμα ανησυχίας περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, μαζικές απειλές για βόμβες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προετοιμασία τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, ψεύτικα μηνύματα για πυρηνικό χτύπημα έχουν κατακλύσει τα κινητά τηλέφωνα σε Ουκρανία και Ρωσία, προσθέτοντας στην αβεβαιότητα.

Κυβερνοεπιθέσεις και διαταραχή της καθημερινότητας

Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας κατάστασης, στοχεύοντας υποδομές ζωτικής σημασίας. Χάκερς, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στα ψυγεία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, μικρότερης κλίμακας επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν επίσης πέσει «θύματα» αυτών των κυβερνοεπιθέσεων. Αναλύσεις που έχουν γίνει, αναφέρουν ότι οι επόμενοι στόχοι των χάκερς ενδέχεται να είναι τα φανάρια στους δρόμους, με σκοπό την παράλυση της κυκλοφορίας σε μεγαλουπόλεις, καθώς και τα ασανσέρ και τα νοσοκομεία, προκαλώντας περαιτέρω διαταραχές.

Μαζικές απειλές για βόμβες σε πτήσεις και σχολεία

Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει πανικό είναι οι απειλές για βόμβες σε πτήσεις διαφόρων αεροπορικών εταιρειών. Συνολικά, επτά τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροπλάνων και τη διάδοση φόβου μεταξύ των επιβατών.

Η Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο μαζικών απειλών, καθώς πάνω από 270 σχολεία δέχτηκαν απειλές για βόμβα. Συγκεκριμένα, στις 2 Νοεμβρίου, ένα μαζικό email με απειλές για βόμβα στάλθηκε σε 271 σχολεία σε όλη την Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ στη Ρώμη. Πολλά σχολεία εκκενώθηκαν, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες εξουδετέρωσης βομβών ανταποκρίθηκαν. Το email ισχυριζόταν ότι προερχόταν από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ιρανική εμπλοκή.

Το ίδιο email απείλησε επίσης την πτήση FR4438 της Ryanair από τη Ρίγα της Λετονίας προς το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης. Τα αρχεία πτήσεων επιβεβαιώνουν ότι η πτήση FR4438 εκτελούνταν εκείνο το πρωί και βρισκόταν στον αέρα όταν ελήφθη το απειλητικό email. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ρώμη, χωρίς να έχει βρεθεί επιβεβαίωση για ξεχωριστό έλεγχο ασφαλείας. Αυτό το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα απειλών για βόμβες στην ευρωπαϊκή αεροπορία, το οποίο περιλάμβανε και τον έλεγχο δύο άλλων αεροσκαφών της Ryanair στη Ρώμη στις 3 Νοεμβρίου. Η Ιταλία είχε ήδη βιώσει ένα ξεχωριστό κύμα μαζικών απειλών για βόμβες εναντίον σχολείων στις 19 Οκτωβρίου, με τη σύνδεση μεταξύ αυτών των περιστατικών να παραμένει υπό διερεύνηση.

Συστάσεις για προμήθειες 72 ωρών

Στο πλαίσιο αυτής της αυξημένης ανησυχίας, δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τους πολίτες τους να έχουν προμήθειες για 72 ώρες. Αυτή η σύσταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πιθανών μαζικών κυβερνοεπιθέσεων, φυσικών καταστροφών ή πολέμου.

Τα μέτρα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να διαταράξουν την καθημερινότητα και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Ψεύτικα μηνύματα για πυρηνικό χτύπημα

Τέλος, ένα επιπλέον στοιχείο που έχει συμβάλει στο κλίμα ανησυχίας είναι τα ψεύτικα μηνύματα που κατέκλυσαν τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών σε Ουκρανία και Ρωσία. Τα μηνύματα αυτά, που προέρχονταν από άγνωστη πηγή, προειδοποιούσαν για ένα επικείμενο πυρηνικό χτύπημα, προκαλώντας περαιτέρω φόβο και αναστάτωση στον πληθυσμό των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Newsit