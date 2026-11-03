Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την κάλυψη των δηλώσεών του από τα ΜΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη οργή του κατά δημοσιογράφων και ενός Δημοκρατικού βουλευτή, κατηγορώντας τους ότι παρερμήνευσαν τις δηλώσεις του σχετικά με τη μετονομασία της δεξαμενής αντανάκλασης μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε με έμφαση ότι το σχόλιό του για τη «Δεξαμενή Αντανάκλασης Τραμπ» ήταν ένα αστείο, το οποίο δεν έπρεπε να μεταδοθεί ως σοβαρή πρόθεση. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό της εμφάνισής του τη Δευτέρα (2/11) ως προεκλογικής ομιλίας με χαμηλή προσέλευση, επιμένοντας ότι επρόκειτο για συνέντευξη Τύπου, κλειστή για το κοινό.

Η δυσαρέσκεια του πρώην προέδρου για την κάλυψη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα την Τρίτη (3/11), την ημέρα που οι Αμερικανοί πολίτες προσέρχονταν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, στη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης που είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη ημέρα. Η οργή του στράφηκε τόσο κατά δημοσιογράφων όσο και κατά ενός Δημοκρατικού βουλευτή, τους οποίους κατηγόρησε για εσφαλμένη ερμηνεία των λόγων του. Το κύριο σημείο της δυσαρέσκειάς του αφορούσε τις δηλώσεις του για την πιθανή μετονομασία της περίφημης τεχνητής λίμνης μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, προς τιμήν του.

Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε με έμφαση ότι η αναφορά του για τη μετονομασία της δεξαμενής αντανάκλασης σε «Δεξαμενή Αντανάκλασης Τραμπ» ήταν απλώς ένα αστείο, το οποίο είχε σκοπό να προκαλέσει χαμόγελα και όχι να εκληφθεί ως επίσημη πρόταση. Διέψευσε επίσης κατηγορηματικά ότι η εμφάνισή του τη Δευτέρα (2/11) αποτελούσε την τελευταία προεκλογική ομιλία του πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, επιμένοντας ότι επρόκειτο για μια συγκέντρωση με διαφορετικό χαρακτήρα, αυτόν της συνέντευξης Τύπου.

Διευκρινίσεις για την εκδήλωση της Δευτέρας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε με σαφήνεια τον χαρακτηρισμό της εκδήλωσης ως «τελευταίας προεκλογικής ομιλίας». Αμφισβήτησε επίσης με έντονο τρόπο τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μικρή προσέλευση κοινού, τονίζοντας ότι η φύση της εκδήλωσης δεν προέβλεπε μαζική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Δεν ήταν μια “τελευταία προεκλογική ομιλία” με μόλις 60 άτομα. Ήταν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, κανείς δεν είχε προσκληθεί, ήταν κλειστή για το κοινό. Μόνο δημοσιογράφοι», υπογραμμίζοντας τον αποκλειστικό της χαρακτήρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, η εκδήλωση δεν πληρούσε τα συνήθη κριτήρια μιας συνέντευξης Τύπου, καθώς ο πρόεδρος δεν δέχθηκε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, γεγονός που διαφοροποιεί τη μορφή της. Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι πραγματικές τελευταίες προεκλογικές ομιλίες του είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Κυριακή (1/11), σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Αϊόβα και το Κάνσας, δίνοντας έτσι το πλαίσιο των πραγματικών προεκλογικών του δραστηριοτήτων.

Η παρερμηνεία του σχολίου για τη μετονομασία

Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το σχόλιό του σχετικά με την πιθανή μετονομασία της τεχνητής λίμνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Σκεφτόμαστε σοβαρά να αλλάξουμε το όνομά της σε “Δεξαμενή Αντανάκλασης Τραμπ”», μια δήλωση που φάνηκε να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και ερμηνείες.

Ωστόσο, αμέσως μετά την αρχική αυτή δήλωση, ο ίδιος είχε σπεύσει να προσθέσει μια διευκρίνιση, λέγοντας: «Αστειεύομαι μόνο. Σας παρακαλώ, μην το μεταδώσετε. Θα απομονώσουν αυτό το σημείο και θα πουν ότι αλλάζει το όνομα». Η συγκεκριμένη διευκρίνιση, σύμφωνα με τον Τραμπ, παραβλέφθηκε ή παρερμηνεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επέλεξαν να εστιάσουν στην αρχική, χιουμοριστική, όπως υποστήριξε, δήλωση, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του για την παραποίηση του νοήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos