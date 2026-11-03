Η κριτική ΝτεΣάντις στον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν και την ακρίβεια στα καύσιμα

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την εκτόξευση των τιμών της βενζίνης. Ο ΝτεΣάντις κατηγόρησε το κόμμα του ότι παραπλανά τους ψηφοφόρους, καθώς αρνείται να αναγνωρίσει τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Φλόριντα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η σφοδρή κριτική του ΝτεΣάντις στον Τραμπ

Ο Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος υπήρξε άλλοτε εσωκομματικός αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, παραχώρησε συνέντευξη την Τρίτη (3/11). Η συνέντευξη δόθηκε στον πολιτικό σχολιαστή Στίβεν Έι Σμιθ, στην εκπομπή του Straight Shooter with Stephen A, η οποία μεταδίδεται από το SiriusXM. Η ημέρα της συνέντευξης συνέπεσε με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο οποίος είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών απέναντι στον Τραμπ το 2024, δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τον πρόεδρο. Η διαφωνία αυτή αφορούσε την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει συζητήσεις εντός του κόμματος.

Η διαφωνία για την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή

Ο ΝτεΣάντις υποστήριξε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν έχει προκαλέσει απογοήτευση. Μάλιστα, αυτή η απογοήτευση έχει επηρεάσει ακόμη και ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη αυτή.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι δεν θα κάνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως τον έκανε. Έτσι, ορισμένοι από τους ψηφοφόρους μας έχουν αποστασιοποιηθεί, επειδή λένε: “Δεν ήθελα άλλους πολέμους στη Μέση Ανατολή και τώρα κάνουμε έναν”». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντίθεση του ΝτεΣάντις με την εξωτερική πολιτική του Τραμπ.

Οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων και οι εργαζόμενοι

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Ρον ΝτεΣάντις αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις τιμές των καυσίμων. Επισήμανε ότι το αυξημένο κόστος της βενζίνης πλήττει ιδιαίτερα τους εργαζομένους, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω των αυξημένων εξόδων μετακίνησης.

«Η βενζίνη είναι ακριβότερη. Αυτό βλάπτει τους ανθρώπους, τους ανθρώπους της εργατικής τάξης, και είναι ακριβότερη εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης. Αυτό είναι γεγονός», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης. Με αυτή τη δήλωση, ο ΝτεΣάντις προσπάθησε να αναδείξει την άμεση σύνδεση μεταξύ της στρατιωτικής εμπλοκής και των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Προειδοποίηση για το πολιτικό κόστος

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης προειδοποίησε ότι η άρνηση αναγνώρισης αυτής της πραγματικότητας μπορεί να έχει σημαντικό πολιτικό κόστος για το κόμμα. Σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, η αποσιώπηση των πραγματικών συνεπειών της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης από την πλευρά των ψηφοφόρων.

«Αν δεν μπορείς να το παραδεχτείς στους ψηφοφόρους, τότε τους χειραγωγείς, προσπαθώντας να τους κάνεις να αμφισβητήσουν αυτό που βλέπουν, και δεν πρόκειται να σε ακούσουν ούτε για άλλα ζητήματα», ανέφερε. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πεποίθηση του ΝτεΣάντις ότι η ειλικρίνεια προς τους πολίτες είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πολιτικής αξιοπιστίας.

Το ενδεχόμενο μη υποψηφιότητας το 2028

Πέρα από την κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρον ΝτεΣάντις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028. Αυτή η δήλωση προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην πολιτική του στάση και τις μελλοντικές του κινήσεις.

Ο άλλοτε εσωκομματικός αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, φαίνεται να επανεξετάζει τις προθέσεις του για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Η στάση του αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση του από την τρέχουσα πολιτική γραμμή του κόμματος σε ορισμένα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos