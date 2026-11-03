Συναγερμός σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από πέντε απειλές για βόμβα σε πτήσεις

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μετά από μια ασυνήθιστη αλληλουχία περιστατικών ασφαλείας που καταγράφηκαν το τελευταίο 48ωρο. Συνολικά πέντε πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα, με αποτέλεσμα αναγκαστικές προσγειώσεις και εκτροπές σε αεροδρόμια της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ισπανίας και της Ουγγαρίας.

Ευρωπαϊκή επιφυλακή μετά από αλλεπάλληλες απειλές

Μια ασυνήθιστη αλληλουχία περιστατικών ασφαλείας έχει καταγραφεί στην Ευρώπη το τελευταίο 48ωρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή μετά από σειρά απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, από τις 2 έως τις 3 Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά πέντε περιστατικά που αφορούν πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ή αεροσκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια εντός της Ευρώπης και στα οποία υπήρξαν απειλές για βόμβες.

Οι απειλές αυτές προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση των αρχών σε Πολωνία, Βουλγαρία και Ισπανία, ενώ ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στην Ουγγαρία. Σε όλες τις περιπτώσεις, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Αεροσκάφη εκκενώθηκαν, ειδικές ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών κινητοποιήθηκαν, ενώ ορισμένες πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν από την πορεία τους για να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις και να υποβληθούν σε ελέγχους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών αυτών.

Δύο πτήσεις δέχθηκαν απειλές στη Βαρσοβία

Η Πολωνία βρέθηκε στο επίκεντρο του συναγερμού, καθώς δύο επιβατικά αεροσκάφη ελέγχθηκαν στη Βαρσοβία μετά από απειλές. Μία πτήση που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με προορισμό το κύριο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, Σοπέν, πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας. Το αεροσκάφος μετέφερε 181 επιβαίνοντες και ελέγχθηκε εξονυχιστικά από ειδικούς. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε, αν και οι διαδικασίες ασφαλείας συνεχίζονται.

Παράλληλα, μια δεύτερη πτήση, αυτή τη φορά από την Κοπεγχάγη προς το αεροδρόμιο Σοπέν, δέχθηκε επίσης απειλή για βόμβα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του, χωρίς να χρειαστεί εκτροπή ή έκτακτη προσγείωση, αλλά με τις αρχές σε πλήρη ετοιμότητα.

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στη Μούρθια

Στη νότια Ισπανία, ένα αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μούρθια. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας μιας ακόμη απειλής για βόμβα που δέχθηκε η συγκεκριμένη πτήση, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 121 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθια, ο οποίος τόνισε την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των αρχών για την διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβαινόντων.

Περιστατικά σε Σόφια και Βουδαπέστη συμπληρώνουν τον κύκλο απειλών

Ο κύκλος των απειλών επεκτάθηκε και στη Βουλγαρία, όπου ένα αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Η προσγείωση έγινε κατόπιν απειλής για βόμβα που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν από τις ειδικές ομάδες ασφαλείας έδειξαν ότι η απειλή αποδείχθηκε φάρσα, ανακουφίζοντας τους επιβάτες και το προσωπικό.

Τέλος, τα αλυσίδωτα αυτά περιστατικά σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου ένα αεροσκάφος της Wizz Air, που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη. Η πτήση αυτή συνοδεύτηκε από ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος, έπειτα από απειλή για βόμβα, αναδεικνύοντας την ένταση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit