Ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή του Learjet στη Φλόριντα: Οι δραματικές κραυγές της πιλότου

Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από το πιλοτήριο ενός ιδιωτικού τζετ Learjet 60, που συνετρίβη την Κυριακή 01.11.2026 στη Φλόριντα των ΗΠΑ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τα δραματικά λεπτά πριν την τραγωδία. Και οι εννέα επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος έκανε κατακόρυφη «βουτιά».

Τα δραματικά λεπτά πριν την πτώση

Το ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει την επικοινωνία της πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, λίγα δευτερόλεπτα προτού το τζετ χάσει απότομα χιλιάδες πόδια ύψους. Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».

Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστες στιγμές, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Οι ελεγκτές αναφέρουν «μέτρια αναταραχή», ενώ ο τόνος της πιλότου μετατρέπεται γρήγορα σε πανικό, καθώς αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το αεροσκάφος. Η γυναίκα πιλότος μεταφέρει κρίσιμες πληροφορίες στον ελεγκτή, λίγο πριν δηλώσει έκτακτη ανάγκη.

Η ανεξέλεγκτη απώλεια ύψους και οι κραυγές

Η πιλότος ακούγεται να περιγράφει ουρλιάζοντας πως το αεροσκάφος χάνει ύψος ανεξέλεγκτα. Η φωνή της σπάει καθώς φωνάζει: «Seven Two Two Bravo Delta, κατεβαίνουμε στα 8.000… mayday, mayday… κατεβαίνουμε με 10.000 πόδια ανά λεπτό». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία.

«Δηλώνουμε έκτακτη ανάγκη, δηλώνουμε έκτακτη ανάγκη, βρισκόμαστε σε συνθήκη υπερβολικής ταχύτητας», φωνάζει η πιλότος. Συνεχίζει περιγράφοντας τον τρόμο της: «Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό». Τα δεδομένα του Flightradar24 δείχνουν το τζετ να πέφτει με ρυθμό άνω των 32.000 ποδιών ανά λεπτό από τα 8.750 πόδια.

Οι τελευταίες στιγμές και η κλίση του αεροσκάφους

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησε να κρατήσει την κατάσταση υπό έλεγχο, λέγοντας: «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου». Ωστόσο, η απάντηση της πιλότου ήταν δραματική: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια και έχουμε κλίση 60 μοιρών». Αυτό σημαίνει ότι τα φτερά ήταν γερμένα υπό γωνία 60 μοιρών και το τζετ βρισκόταν σχεδόν εντελώς στο πλάι.

Η πιλότος, δείχνοντας ότι είχε πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, ακούγεται να ουρλιάζει: «Θα συντριβούμε στο έδαφος». Η φράση αυτή επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα είχε αποδεχθεί το μοιραίο, λίγο πριν την τελική πρόσκρουση.

Ο τόπος της τραγωδίας και οι έρευνες

Το Learjet 60 (N722BD) συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς, σε καμένο παρόδιο χώρο στο Greenacres της κομητείας Παλμ Μπιτς, μόλις οκτώ μίλια από την έπαυλη Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ. Με την πρόσκρουση, το αεροσκάφος τυλίχθηκε σε τεράστια φωτιά.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν πως η πτώση του αεροσκάφους μπορεί να οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και στη δημιουργία πάγου. Ο υπουργός Μεταφορών, Sean Duffy, επιβεβαίωσε ότι και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Το Learjet 60, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit