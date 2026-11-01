Χορευτές αναβίωσαν το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον στο Παρίσι εν μέσω διαδηλώσεων

Δεκάδες χορευτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, αναβιώνοντας τη θρυλική χορογραφία του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον, με αφορμή τον εορτασμό του Χάλοουιν. Το βίντεο αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα κατά την οποία χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη διαμαρτυρία για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η χορευτική αναβίωση του «Thriller»

Με αφορμή τον εορτασμό του Χάλοουιν, δεκάδες χορευτές συναντήθηκαν μπροστά στο εμβληματικό ορόσημο του Παρισιού, τον Πύργο του Άιφελ. Εκεί, παρουσίασαν μια εντυπωσιακή αναβίωση της διάσημης χορογραφίας του «Thriller», του θρυλικού τραγουδιού του Μάικλ Τζάκσον, προσελκύοντας την προσοχή των παρευρισκομένων και δημιουργώντας ένα θέαμα που αναβίωσε τη δεκαετία του '80 στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η χορευτική αυτή παραγωγή φέρει την υπογραφή της Ενόλα Μπεντάρ, μιας χορεύτριας και δημιουργού περιεχομένου, η οποία είναι ευρέως γνωστή για τις χορογραφίες που παρουσιάζει σε δημόσιους χώρους. Η Μπεντάρ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στις 31 Οκτωβρίου, δίνοντάς του τον τίτλο «Thriller Michael Jackson Flashmob», και σε αυτό παρουσίασε τη δική της εκδοχή της εμβληματικής χορογραφίας, η οποία εκτελέστηκε στο Παρίσι.

Το μήνυμα της δημιουργού και η παραγωγή

Η Ενόλα Μπεντάρ εξήγησε την επιλογή της να αναβιώσει το «Thriller», τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά όλων των εποχών. Η ίδια δήλωσε ότι ήθελε να το επαναφέρει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, ειδικά για την περίσταση του Χάλοουιν, καθώς, όπως υπογράμμισε, το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον είναι ένας από εκείνους τους χορούς που δεν θα παλιώσουν ποτέ και η χορογραφία του εξακολουθεί να είναι εμβληματική, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια περνούν.

Στην ίδια ανάρτηση, η Μπεντάρ πρόσθεσε ότι ο εορτασμός του Χάλοουιν δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος χωρίς την παρουσία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Όσον αφορά την παραγωγή του βίντεο, η ίδια ανέφερε ότι μαζί με τους συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την κινηματογράφηση μέσα σε μία νύχτα. Παρόλο που δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων, η παρουσία δεκάδων ατόμων ήταν εμφανής στην εκτέλεση της χορογραφίας.

Το Παρίσι σε κλίμα διαμαρτυρίας

Η δημοσιοποίηση του βίντεο με τη χορογραφία συνέπεσε χρονικά με μια ημέρα έντονων κοινωνικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη τη Γαλλία. Χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της χώρας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, καθώς και για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνικής ζωής.

Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Αντιθέτως, σε αρκετές πόλεις, οι συγκεντρώσεις των πολιτών συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και αναταραχής. Αυτό το σκηνικό διαμαρτυριών και συγκρούσεων εκτυλίχθηκε την ίδια ημέρα που οι χορευτές αναβίωναν το «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στα γεγονότα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Enikos