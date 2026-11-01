Αλλαγές στα σχολικά βιβλία της Συρίας προκαλούν συζητήσεις για την εκπαίδευση

Σημαντικές αλλαγές σε εικόνες, έργα τέχνης και μαθήματα πολιτικής αγωγής στα σχολικά βιβλία της Συρίας έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Οι παρεμβάσεις αυτές, που δεν θεωρούνται απλές αισθητικές, εγείρουν ανησυχίες για την κατεύθυνση της μεταπολεμικής Συρίας και το μήνυμα που μεταδίδεται στα παιδιά.

Προσθήκες και αφαιρέσεις σε εικόνες

Μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις αφορά ένα βιβλίο της πρώτης δημοτικού, όπου η εικόνα μιας γυναίκας γιατρού, η οποία εμφανιζόταν χωρίς μαντίλα, τροποποιήθηκε ώστε να παρουσιάζεται πλέον με καλυμμένα τα μαλλιά της, φορώντας χιτζάμπ. Αυτή η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας γενικότερης τάσης προσθήκης μαντίλας σε γυναικείες φιγούρες στα νέα σχολικά εγχειρίδια.

Σε άλλο βιβλίο, αυτή τη φορά θρησκευτικής εκπαίδευσης της τρίτης δημοτικού, παρατηρήθηκε επίσης αλλαγή στις απεικονίσεις. Συγκεκριμένα, δύο κορίτσια που συμμετείχαν σε άσκηση για τη φιλοξενία αντικαταστάθηκαν από αγόρια, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση στην αναπαράσταση των φύλων εντός του εκπαιδευτικού υλικού.

Αφαιρέσεις αρχαίων απεικονίσεων και έργων τέχνης

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο σε σύγχρονες φιγούρες, αλλά επεκτείνονται και στην αναπαράσταση της αρχαίας ιστορίας και τέχνης. Από ένα βιβλίο αφαιρέθηκε εντελώς η εικόνα ενός αρχαίου γυναικείου αγάλματος που προερχόταν από την Ουγκαρίτ, ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.

Επιπλέον, σε μια απεικόνιση αρχαίου Αιγύπτιου γραφέα, προστέθηκε ρούχο που καλύπτει το σώμα του, αλλάζοντας την αρχική αναπαράσταση. Αυτές οι αλλαγές σε έργα τέχνης και ιστορικές απεικονίσεις έχουν προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση για την προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχολικά βιβλία.

Παρεμβάσεις στο περιεχόμενο της κοινωνικής αγωγής

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι παρεμβάσεις που αφορούν το ίδιο το περιεχόμενο των μαθημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλατφόρμα επαλήθευσης Verify-Sy, από ένα βιβλίο κοινωνικής αγωγής της έκτης δημοτικού αφαιρέθηκαν ολόκληρες ενότητες. Οι ενότητες αυτές ήταν σχετικές με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ιδιότητα του πολίτη, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Αυτές οι αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων κοινωνικής και πολιτικής αγωγής δείχνουν μια ουσιαστική μετατόπιση στην προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών. Η αφαίρεση αυτών των κεφαλαίων από την ύλη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κατανόηση και την προώθηση της ενεργού πολιτειότητας και της δημοκρατικής σκέψης στους νέους μαθητές.

Ερωτήματα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης

Το ζήτημα των αλλαγών στα σχολικά βιβλία επανήλθε στην επικαιρότητα όταν δημοσιογράφοι και οργανώσεις επαλήθευσης παρουσίασαν συγκριτικές εικόνες παλαιότερων και νεότερων σχολικών βιβλίων. Οι συγκρίσεις αυτές ανέδειξαν όχι μόνο την προσθήκη μαντίλας σε γυναικείες φιγούρες και την αφαίρεση έργων τέχνης, αλλά και τις ευρύτερες αλλαγές στα μαθήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν εκλαμβάνονται ως απλές αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά ως ενδείξεις ενός ευρύτερου ιδεολογικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθεται είναι ποια αντίληψη για την κοινωνία και τη θέση του πολίτη μεταδίδεται πλέον στα παιδιά μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki