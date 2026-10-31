Φλάβιο Μπολσονάρου: Αποκάλυψε τη φυγή του από τη Βραζιλία λόγω φόβου διώξεων

Ο συντηρητικός γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου, αποκάλυψε την απόφασή του να εγκαταλείψει τη Βραζιλία. Η κίνησή του αυτή, όπως ο ίδιος ανέφερε, οφείλεται στον φόβο δικαστικής δίωξης. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, υποστήριξε ότι η αποχώρησή του από τη χώρα ήταν αναγκαία, καθώς η δικαστική πίεση σε βάρος του ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι ανέμενε.

Η αποκάλυψη της φυγής

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, αναφέρθηκε στην αναχώρησή του με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η διαδρομή του περιλάμβανε διέλευση μέσω Αργεντινής και Ισημερινού. Η φυγή του έλαβε χώρα μετά την ανάκληση των διαβατηρίων του, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Ο γερουσιαστής δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εγκατέλειψε τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του και κρατήθηκε μυστική μέχρι την αποκάλυψη. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας».

Το παρασκήνιο της αναχώρησης

Όπως περιέγραψε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, τη Δευτέρα, μετά από επίσκεψη στον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ενημερώθηκε από την Αστυνομία για την αφαίρεση των ταξιδιωτικών του εγγράφων. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η ενημέρωση αυτή, σύμφωνα με τον γερουσιαστή, επιβεβαίωσε τους φόβους του για επικείμενες διώξεις.

Η δικαστική πίεση που δέχθηκε, όπως ο ίδιος ανέφερε, ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι είχε προβλέψει. Η ανάκληση των διαβατηρίων του ήταν ένα κομβικό σημείο που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από τη Βραζιλία, αναζητώντας καταφύγιο στις ΗΠΑ.

Η συναισθηματική συνομιλία με τον πατέρα του

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου περιέγραψε μια φορτισμένη συναισθηματικά συνομιλία που είχε με τον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο πρώην πρόεδρος, σύμφωνα με την αφήγηση του γιου του, τον ρώτησε με δάκρυα στα μάτια: «Ξέρεις πού το πάνε, έτσι δεν είναι;».

Η απάντηση του γερουσιαστή στον πατέρα του φέρεται να ήταν: «Μπαμπά, το ξέρω… Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω». Αυτή η συνομιλία, όπως την παρουσίασε, υποδηλώνει την κοινή τους αντίληψη για την κατάσταση και την ανάγκη λήψης αποφάσεων ενόψει των εξελίξεων.

Οι ισχυρισμοί περί εκλογικής νοθείας

Παράλληλα με την αποκάλυψη της φυγής του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας στις εκλογές που έχασε από τον Λούλα ντα Σίλβα. Αυτές οι καταγγελίες αποτελούν πάγιο μέρος της ρητορικής του και της οικογένειάς του.

Επιχειρώντας να περιγράψει όσα θεωρεί εκλογικές παρατυπίες, παρομοίασε την εκλογική διαδικασία με αγώνα ποδοσφαίρου. Έκανε λόγο για «γκολ με το χέρι» που δεν ακυρώθηκαν από το VAR. Ωστόσο, ο γερουσιαστής δεν παρουσίασε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του για εκλογική νοθεία.

Απόρριψη των καταγγελιών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες του Φλάβιο Μπολσονάρου περί εκλογικής νοθείας έχουν απορριφθεί κατηγορηματικά. Η απόρριψη αυτή προήλθε τόσο από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας όσο και από το ίδιο του το κόμμα. Αυτό υπογραμμίζει την έλλειψη επίσημης υποστήριξης για τους ισχυρισμούς του εντός του βραζιλιάνικου πολιτικού και δικαστικού συστήματος.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, στο πλαίσιο της οποίας ανακλήθηκαν τα διαβατήρια του Φλάβιο Μπολσονάρου, συνεχίζεται. Η φυγή του στις ΗΠΑ, μέσω τρίτων χωρών, αποτελεί μια νέα διάσταση σε αυτή την υπόθεση που απασχολεί τη βραζιλιάνικη κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Enikos