Πολιτική αναταραχή στην Πολωνία: Καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Σε μετωπική σύγκρουση με απρόβλεπτες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις εξελίσσεται η αντιπαράθεση στην Πολωνία για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. Η ένταση κορυφώθηκε την Παρασκευή, μετά την απομάκρυνση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου από τα καθήκοντά του, με την ηγεσία του θεσμού να κάνει λόγο για παράνομη κατάληψη και να καταγγέλλει απόπειρα «πραξικοπήματος». Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην επέμβαση της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του ανώτατου δικαστικού οργάνου, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, επέστρεψε εσπευσμένα από επίσημη επίσκεψη.

Η αναστολή καθηκόντων και οι καταγγελίες

Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, μια απόφαση που αμφισβητείται έντονα από την ηγεσία του θεσμού. Η πλευρά του δικαστηρίου καταγγέλλει απόπειρα παράνομης κατάληψης του θεσμού, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες απόπειρα πραξικοπήματος. Η πολωνική αντιπολίτευση επίσης κάνει λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος, με φόντο τη μακροχρόνια σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι για τον έλεγχο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Την αναστολή για έναν μήνα των καθηκόντων του προέδρου Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, καθώς και του αντιπροέδρου Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, ανακοίνωσε η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα. Η ίδια ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση του θεσμού. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ηγεσίας του δικαστηρίου, η οποία, μέσω ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του, υποστήριξε ότι υπήρξε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας και ότι ο Σφιεντσκόφσκι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος του θεσμού.

Η εσπευσμένη επιστροφή του προέδρου Ναβρότσκι

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Βαρσοβία οδήγησαν τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να διακόψει την επίσημη επίσκεψή του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στην Πολωνία. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του, όταν έγινε γνωστή η επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο και η αναστολή των καθηκόντων του προέδρου του. Ο Πολωνός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι η παρουσία του στην Πολωνία είναι αναγκαία.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ναβρότσκι. Η απόφασή του ήρθε ενώ η κατάσταση στη Βαρσοβία παρέμενε τεταμένη, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ηγεσία του θεσμού να αμφισβητεί τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι εξηγήσεις

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου ήρθε έπειτα από επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το κτίριο. Σύμφωνα με την αστυνομία της Βαρσοβίας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικές αρχές είχαν λάβει αιτήματα τόσο από τον γενικό εισαγγελέα όσο και από τη δικαστή Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία είχε προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα δικαστών και εργαζομένων.

Η αστυνομία διέψευσε ότι αστυνομικοί εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου, αναφέροντας ότι οι ενέργειες περιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να υπερπήδησαν τον φράχτη και να εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Τουσκ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, συνδέοντάς τες με την αποκατάσταση της νομιμότητας στη λειτουργία των θεσμών. Ο κ. Τουσκ υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον της κυβέρνησής του, εν μέσω των εντάσεων που έχουν προκληθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta