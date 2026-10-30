Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Χάος με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το συνταγματικό δικαστήριο – Ο πρόεδρος Ναβρότσκι επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία

Σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση ξέσπασε στην Πολωνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με επίκεντρο το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αναγκάστηκε να διακόψει εσπευσμένα την πτήση του προς τη Σενεγάλη και να επιστρέψει στη Βαρσοβία. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω ανάπτυξης αστυνομικών δυνάμεων έξω από το δικαστήριο, καταγγελιών για απόπειρα παράνομης κατάληψης του θεσμού και διαδηλώσεων.

Αιφνιδιαστική επιστροφή του προέδρου Ναβρότσκι

Η σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση που ξέσπασε στην Πολωνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ανάγκασε τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να διακόψει την πτήση του προς τη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στη Βαρσοβία. Ο πρόεδρος βρισκόταν καθ' οδόν προς το Ντακάρ, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημες συναντήσεις και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Ωστόσο, τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στην πρωτεύουσα τον οδήγησαν στην απόφαση να ακυρώσει την επίσκεψη και να επιστρέψει στην Πολωνία.

Η αιφνιδιαστική απόφαση ελήφθη ενώ το προεδρικό αεροσκάφος, με κωδικό κλήσης PLF101, είχε ήδη φτάσει πάνω από τη νότια Ισπανία, στην περιοχή της Μάλαγα. Εκεί, το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε πίσω προς τη Βαρσοβία. Η πτήση συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς χιλιάδες χρήστες παρακολουθούσαν την αλλαγή πορείας μέσω της υπηρεσίας Flightradar24, αποτυπώνοντας την ένταση της κατάστασης.

Ο ίδιος ο Κάρολ Ναβρότσκι επιβεβαίωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω». Η πολωνική προεδρία επιβεβαίωσε επισήμως ότι η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Επιπλέον, σύμφωνα με το πολωνικό Radio Wnet, και ένα δεύτερο κυβερνητικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν μέλη της αποστολής και δημοσιογράφοι, ακολούθησε την ίδια απόφαση επιστροφής.

Ένταση στο συνταγματικό δικαστήριο και αστυνομική παρουσία

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης για την ηγεσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου οδήγησε στην ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κτίριο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον προαύλιο χώρο. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, διαδηλωτές εκσφενδόνισαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Στο πλαίσιο των γεγονότων, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, καθώς είχαν πηδήξει τον φράχτη του κτιρίου. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι προχωρά σε ενέργειες για τη διασφάλιση του χώρου, εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης σχετικά με τους δικαστικούς διορισμούς.

Αμφισβητούμενη απομάκρυνση του προέδρου του δικαστηρίου

Η κρίση εντάθηκε με την αμφισβητούμενη απομάκρυνση του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι ο πρόεδρός του, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας πολιτικής διαμάχης γύρω από τον θεσμό, η οποία έχει ουσιαστικά παραλύσει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει την κίνηση αυτή ως απόπειρα πραξικοπήματος και παράνομης κατάληψης του θεσμού.

Αλληλοκατηγορίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Η πολιτική ένταση στην Πολωνία χαρακτηρίζεται από σφοδρές αλληλοκατηγορίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος και παράνομη κατάληψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συνταγματικής τάξης της χώρας, με την κατάσταση να δημιουργεί σοβαρές θεσμικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis