Συναγερμός στην Ευρώπη για εκατομμύρια προφυλακτικά με κατασκευαστικά ελαττώματα

Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρωπαϊκή αγορά μετά από απόφαση των γαλλικών αρχών να αναστείλουν την εισαγωγή και πώληση εκατομμυρίων εξαιρετικά λεπτών ανδρικών προφυλακτικών από λάτεξ. Η κίνηση αυτή οφείλεται σε κατασκευαστικά ελαττώματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σπάσιμο ή διάτρηση των προϊόντων κατά τη χρήση, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάκληση προϊόντων και απαγόρευση εισαγωγής

Η απόφαση των γαλλικών αρχών αφορά προϊόντα της μαλαισιανής εταιρείας Richter Rubber Technology. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η απόσυρση και ανάκληση 15 κωδικών προϊόντων, όπως επισημαίνεται από το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας. Η απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων στη Γαλλία θα ισχύσει για διάστημα ενός έτους.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, τα επηρεαζόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε περίπου 7 εκατομμύρια προφυλακτικά που προορίζονται για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτά, ένα μόνο μέρος έχει ήδη διατεθεί στη Γαλλία.

Αναφορές για αστοχίες και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως δημοσιεύθηκε στην γαλλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν ήδη καταγραφεί αναφορές από καταναλωτές για περιστατικά όπου τα προφυλακτικά έσπασαν κατά τη χρήση. Κάποιες από αυτές τις αναφορές συνδέονται μάλιστα με ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από τις παρτίδες που περιλαμβάνονται στην ανάκληση.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι τα κατασκευαστικά ελαττώματα μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Αυτό δημιουργεί κινδύνους τόσο για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης όσο και για την προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγξουν προσεκτικά εάν τα προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους περιλαμβάνονται στους ανακληθέντες κωδικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ανήκουν στις επηρεαζόμενες παρτίδες, οι αρχές τονίζουν την ανάγκη να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μέθοδος κατασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη σειρά εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στο πάχος και στην ποιότητα της μεμβράνης από λάτεξ. Οι συστάσεις αφορούν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και όχι γενικά όλα τα προφυλακτικά από λάτεξ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr