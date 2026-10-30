Η υπερπτήση του air force one για το χάλογουιν προκάλεσε αναστάτωση στην ουάσινγκτον

Μια εντυπωσιακή υπερπτήση του Air Force One πάνω από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Χάλογουιν, προκάλεσε αναστάτωση στην Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενούσε παιδικό πάρτι στην προεδρική κατοικία. Η διέλευση του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους σε ασυνήθιστα χαμηλό ύψος είχε άμεσες επιπτώσεις στην εναέρια κυκλοφορία.

Καθυστερήσεις και προβληματισμός στα αεροδρόμια

Η ασυνήθιστα χαμηλή διέλευση του Air Force One είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Reagan Washington National Airport. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που δόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνολικά 202 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την πλειονότητα αυτών να συνδέεται άμεσα με την προσωρινή διαταραχή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Το θέαμα πάνω από τον λευκό οίκο και τις συνοικίες

Το Air Force One πραγματοποίησε δύο υπερπτήσεις πάνω από τον Λευκό Οίκο, πετώντας σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος. Το θέαμα αυτό προσέφερε μια ασυνήθιστη εικόνα στους παρευρισκόμενους στο παιδικό πάρτι για το Χάλογουιν. Πέρα από την προεδρική κατοικία, το αεροσκάφος πέρασε επίσης πάνω από γειτονικές συνοικίες της αμερικανικής πρωτεύουσας. Η διέλευση αυτή προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η αντίδραση των αρχών και η ανάρτηση του λευκού οίκου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στο κοντινό αεροδρόμιο Reagan Washington National, προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση του προεδρικού αεροσκάφους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο από το εντυπωσιακό πέρασμα του Air Force One σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη σχετική ανάρτηση, το θέαμα χαρακτηρίστηκε ως «μια επική υπερπτήση του Air Force One στον Λευκό Οίκο για όσους κάνουν φάρσα ή κέρασμα!», παραπέμποντας στο παραδοσιακό έθιμο «trick or treat» του Χάλογουιν.

Ένα συμβούλιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το γεγονός αιφνιδίασε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ημών», εκφράζοντας προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η διαδικασία.

Προηγούμενες ανάλογες υπερπτήσεις

Ανάλογες υπερπτήσεις πραγματοποιούνται συχνά στο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και οι επιπτώσεις στην εναέρια κυκλοφορία δημιούργησαν ένα κλίμα αναστάτωσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr