Ακυρώθηκε η ομαδική φωτογραφία στη Σύνοδο G20 λόγω διαφωνιών για τον Λαβρόφ

Η καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση των υπουργών Εξωτερικών της G20, που επρόκειτο να γίνει στην Ατλάντα, ακυρώθηκε την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την άρνηση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων να φωτογραφηθούν με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, απειλώντας με αποχώρηση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προχώρησε στην ακύρωση για να μην αποσπαστεί η προσοχή από τις συνομιλίες.

Η ακύρωση της φωτογράφισης και οι λόγοι

Η ακύρωση της ομαδικής φωτογράφισης έγινε κατά την έναρξη των συνομιλιών στην Ατλάντα. Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαφώνησαν για την παρουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη φωτογράφιση μαζί του, απειλώντας να αποχωρήσουν. Η φωτογράφιση αυτή αποτελεί παραδοσιακό μέρος της έναρξης τέτοιων διπλωματικών συναντήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποφάσισε την ακύρωση της φωτογράφισης. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η απόφαση ελήφθη επειδή κρίθηκε ότι η αντιπαράθεση για την παρουσία του Λαβρόφ θα αποσπούσε την προσοχή από τις προγραμματισμένες συνομιλίες.

Βαθιές διαφωνίες εντός της G20

Η ματαίωση της φωτογράφισης ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της G20. Αυτές οι διαφωνίες αφορούν τις διεθνείς κρίσεις που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια και το εμπόριο.

Η ακύρωση ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι χώρες της G20 δύσκολα θα καταφέρουν να συμφωνήσουν στα σημαντικότερα ζητήματα που τις χωρίζουν, παρά τις προσπάθειες για διπλωματικές λύσεις.

Ανησυχίες για τη συμμετοχή της Ρωσίας και οι κινήσεις των ΗΠΑ

Πριν ακόμη προκύψει η διαφωνία για την ομαδική φωτογράφιση, ορισμένες χώρες της G20 είχαν ήδη εκφράσει ανησυχία για την απόφαση των ΗΠΑ να προσκαλέσουν τη Ρωσία. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα μετά τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες επιδείνωσαν περαιτέρω τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Κίεβο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να εξαιρέσει τη Μόσχα από νέες κυρώσεις και να περιορίσει προσωρινά την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς την Ουκρανία.

Προβλήματα με τις βίζες της ρωσικής αντιπροσωπείας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε για προβλήματα στην έκδοση βίζας για τα μέλη της αντιπροσωπείας του. Τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο, επιλύθηκαν μόλις την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, αυτά τα προβλήματα έδωσαν την εντύπωση ότι «δεν βλέπουν όλοι στην Ουάσινγκτον με καλό μάτι» τη συμμετοχή του Σεργκέι Λαβρόφ στη συνάντηση.

Η συνέχεια των εργασιών και η Σύνοδος Κορυφής

Παρά την ακύρωση της φωτογράφισης, η συνάντηση στην Ατλάντα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί. Στόχος της είναι η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της G20.

Τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G20 θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Η συνάντηση των ηγετών θα διεξαχθεί στο γκολφ κλαμπ του στο Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis