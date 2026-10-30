Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απόψε την έγκριση για την πιθανή πώληση προηγμένων πυραύλων PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) στην Ουκρανία. Η εκτιμώμενη αξία αυτής της σημαντικής συμφωνίας ανέρχεται στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας την αμυντική ικανότητα της χώρας. Κύριος ανάδοχος για την προμήθεια των πυραύλων θα είναι η Lockheed Martin, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η έγκριση και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφορά συγκεκριμένα την πιθανή πώληση πυραύλων τύπου PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, οι οποίοι αποτελούν μια προηγμένη έκδοση των πυραύλων αναχαίτισης. Αυτοί οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Patriot και είναι σχεδιασμένοι για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά εναέριες απειλές, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων, προσφέροντας κρίσιμη αντιαεροπορική άμυνα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της πιθανής αυτής πώλησης ανέρχεται στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσδιόρισε την Lockheed Martin ως τον κύριο ανάδοχο της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στην παροχή αυτών των προηγμένων αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία.

Η αναμονή του Κιέβου για την ενίσχυση

Η έγκριση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο αναμονής για την Ουκρανία. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι το Κίεβο περίμενε εδώ και σχεδόν έναν μήνα την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια των συγκεκριμένων πυραύλων. Η καθυστέρηση αυτή είχε δημιουργήσει ανησυχίες στην ουκρανική πλευρά.

Οι ανάγκες της Ουκρανίας σε αμυντική υποστήριξη έχουν αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που οδήγησε τον Ζελένσκι να απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον για την επίσπευση των παραδόσεων. Η έγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

Οι ρωσικές επιθέσεις και οι αυξημένες ανάγκες

Η αναμονή και οι εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου για την προμήθεια των πυραύλων σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της. Οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι ανάγκες της χώρας σε αμυντική υποστήριξη γίνονται ακόμη πιο επιτακτικές. Η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών από τις συνεχιζόμενες εναέριες απειλές.

Το πρόγραμμα PURL και τα χαρακτηριστικά των πυραύλων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύουν την Ουκρανία με πυραύλους που χρηματοδοτούνται μέσω αγορών από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, το οποίο διευκολύνει την παροχή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια υποστήριξης.

Οι πύραυλοι PAC-3 MSE είναι γνωστοί για τις προηγμένες τους δυνατότητες. Αποτελούν μια βελτιωμένη έκδοση των πυραύλων αναχαίτισης που ενσωματώνονται στα συστήματα Patriot, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων, που αποτελούν σοβαρή απειλή.

Το στάδιο της συμφωνίας και οι επόμενες κινήσεις

Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δώσει το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προμήθεια των νέων πυραύλων Patriot. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έγκριση αυτή δεν σημαίνει πως η πώληση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η διαδικασία απαιτεί περαιτέρω ενέργειες και διαπραγματεύσεις.

Επίσης, δεν έχει καθοριστεί ακόμη ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης για τους πυραύλους. Η έγκριση σηματοδοτεί την πρόθεση και τη δυνατότητα της πώλησης, αλλά τα επόμενα στάδια θα καθορίσουν την τελική υλοποίηση και το πότε τα συστήματα θα φτάσουν στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit