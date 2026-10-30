Η Νάνσι Πελόζι για τις θέσεις προοδευτικών Δημοκρατικών έναντι του Ισραήλ

Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προέβη σε δηλώσεις αυτή την εβδομάδα, εκφράζοντας την ελπίδα της για σημαντικές νίκες του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε προοδευτικούς Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν εκφράσει επικριτικές θέσεις απέναντι στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι οι απόψεις τους δεν αντανακλούν τη γενικότερη συναίνεση εντός του κόμματος, το οποίο επιδιώκει να ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι θέσεις της Πελόζι για τη στήριξη στο Ισραήλ

Η Νάνσι Πελόζι, η οποία διανύει το 86ο έτος της ηλικίας της και ολοκληρώνει μια μακρά πορεία 40 ετών στην πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον, τόνισε με σαφήνεια τη θέση της σχετικά με τη στάση του Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στο Ισραήλ. Δήλωσε ότι οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί που έχουν ασκήσει κριτική στο Ισραήλ δεν εκπροσωπούν τη συναίνεση που επικρατεί εντός του κόμματος.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το κόμμα της εργάζεται για να κερδίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και πως οι συγκεκριμένες απόψεις δεν συνάδουν με την ευρύτερη γραμμή. «Οι άνθρωποι εκπροσωπούν τις εκλογικές τους περιφέρειες και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε αμέσως ότι «αυτό δεν σημαίνει πως επηρεάζει τη συναίνεση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος».

Κριτική σε δηλώσεις Μαμντάνι και Ελ-Σαγιέντ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής άσκησε επίσης κριτική σε συγκεκριμένες δηλώσεις του Ζόχραν Μαμντάνι, οι οποίες αφορούσαν το Ισραήλ. Η Πελόζι δεν δίστασε να εκφράσει τη διαφωνία της με ορισμένα από τα πράγματα που έχει πει ο Μαμντάνι, ευχόμενη παράλληλα να πετύχει στο έργο του.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον Δρ. Ελ-Σαγιέντ, τον οποίο χαρακτήρισε ως «αυτόν τον νέο άνθρωπο στο Μίσιγκαν». Σχετικά με την πιθανή εκλογή του στο Κογκρέσο, η Νάνσι Πελόζι δήλωσε πως «θα δούμε αν θα εκλεγεί στο Κογκρέσο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Απόψεις «κάτι παραπάνω από ανησυχητικές»

Η Νάνσι Πελόζι ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματική όσον αφορά τις απόψεις που αμφισβητούν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους. Δήλωσε ρητά ότι όποιος εντός του Δημοκρατικού Κόμματος αρνείται αυτό το δικαίωμα, εκφράζει απόψεις που είναι «κάτι παραπάνω από ανησυχητικές — είναι λανθασμένες».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σταθερή της θέση υπέρ του Ισραήλ και την προσπάθειά της να διατηρήσει μια ενιαία γραμμή εντός του κόμματος σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Η Πελόζι επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η θέση του κόμματος παραμένει συνεπής με την παραδοσιακή του στήριξη προς το Ισραήλ, παρά τις διαφορετικές φωνές που έχουν αναδειχθεί.

Ο προβληματισμός του οικοδεσπότη του podcast

Κατά τη διάρκεια του podcast στο οποίο φιλοξενήθηκε η Νάνσι Πελόζι, ο οικοδεσπότης εξέφρασε τον προσωπικό του προβληματισμό. Εξομολογήθηκε στην Πελόζι ότι τον «θλίβει» το γεγονός πως εξέχουσες φωνές εντός του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνεται να αποσύρουν τη στήριξή τους προς το Ισραήλ.

Ο οικοδεσπότης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι Δημοκρατικός δια βίου και Εβραίος, μοιράστηκε την ανησυχία του για αυτή την τάση. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν εντός του Δημοκρατικού Κόμματος σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα τη σχέση με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki