Υπερπτήση του air force one για πάρτι χάλογουιν προκάλεσε χάος στις πτήσεις στην Ουάσινγκτον

Μια υπερπτήση του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ, του Air Force One, πάνω από τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ενός παιδικού πάρτι για το Χάλογουιν χθες το βράδυ, προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στην εναέρια κυκλοφορία. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της αμερικανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν δεκάδες πτήσεις και να δημιουργηθεί ανησυχία στους πολίτες. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία, ενώ οι αρχές και οι πολίτες ειδοποιήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν τη διέλευση.

Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας και καθυστερήσεις

Η διέλευση του Air Force One πάνω από την Ουάσινγκτον είχε ως άμεση συνέπεια την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο κοντινό Reagan Washington National Airport. Το αεροδρόμιο αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ και η αναστολή της λειτουργίας του επηρέασε σημαντικά τις αεροπορικές μετακινήσεις. Δεκάδες πτήσεις αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ενώ η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες που βρίσκονταν στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Επιβάτες που ταξίδευαν αεροπορικώς προς την Ουάσινγκτον ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν κύκλους στον αέρα, περιμένοντας την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Άλλοι επιβάτες αντιμετώπισαν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους, ως άμεσο αποτέλεσμα της υπερπτήσης του προεδρικού αεροσκάφους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ήταν αυτή που έλαβε την απόφαση για την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διέλευσης.

Αιτία η γιορτή του χάλογουιν

Η υπερπτήση του Air Force One πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός παιδικού πάρτι για το Χάλογουιν, το οποίο φιλοξενούσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο. Η εκδήλωση αυτή, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ, αποτέλεσε την αφορμή για τη διέλευση του προεδρικού αεροσκάφους σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή, προσφέροντας ένα θέαμα στους μικρούς καλεσμένους της γιορτής.

Ο Λευκός Οίκος, μάλιστα, ανήρτησε ένα βίντεο της υπερπτήσης σε έναν από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση, η διέλευση χαρακτηρίστηκε ως «μια επική υπερπτήση του Air Force One στον Λευκό Οίκο για όσους κάνουν φάρσα ή κέρασμα!», αναφερόμενη στο κυριότερο έθιμο του Χάλογουιν, το «trick-or-treat». Αυτή η δημοσίευση επιβεβαίωσε τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της υπερπτήσης, η οποία ωστόσο είχε απρόβλεπτες συνέπειες στην αεροπορική κίνηση.

Προβληματισμός για την καθυστερημένη ειδοποίηση

Ένα από τα κύρια σημεία προβληματισμού που αναδείχθηκαν μετά το περιστατικό ήταν η καθυστερημένη ειδοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες. Βουλευτές της πόλης εξέφρασαν τις ανησίες τους για το γεγονός ότι κάτοικοι, αξιωματούχοι και το αεροδρόμιο ενημερώθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν από τη διέλευση του αεροσκάφους. Αυτή η σύντομη προειδοποίηση δεν άφησε επαρκή χρόνο για την προετοιμασία ή την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Το δημοτικό συμβούλιο της Περιφέρειας της Κολούμπια επιβεβαίωσε τον αιφνιδιασμό, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η προειδοποίηση δόθηκε μόλις 15 λεπτά νωρίτερα. Η ειδοποίηση αφορούσε τόσο τους πολίτες που βρίσκονταν στο κέντρο της Ουάσινγκτον όσο και το Πεντάγωνο και το Εθνικό Αεροδρόμιο. Η ανάρτηση τόνιζε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός αιφνιδίασε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ημών». Ακόμη και αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη διέλευση του αεροσκάφους λιγότερο από μία ώρα πριν, γεγονός που υποδεικνύει την έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας.

Οι λεπτομέρειες της υπερπτήσης

Το προεδρικό αεροσκάφος πραγματοποίησε χθες το βράδυ δύο υπερπτήσεις πάνω από τον Λευκό Οίκο. Αυτές οι διελεύσεις έγιναν σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος, γεγονός που τις καθιστούσε ιδιαίτερα εμφανείς και συνέβαλε στην πρόκληση ανησυχίας. Η πορεία του αεροσκάφους δεν περιορίστηκε μόνο πάνω από τον Λευκό Οίκο, αλλά περιλάμβανε και τις γύρω συνοικίες της Ουάσινγκτον, καθιστώντας το θέαμα ορατό σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η απόφαση για τις συγκεκριμένες υπερπτήσεις, όπως αναφέρθηκε, οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) στην προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στο κοντινό Reagan Washington National Airport. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια, δεδομένου του χαμηλού ύψους και της φύσης του αεροσκάφους, αλλά είχε ως συνέπεια τις εκτεταμένες καθυστερήσεις και τον προβληματισμό που εκφράστηκε από διάφορους φορείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki