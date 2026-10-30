Υγειονομικός στην Κίνα χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα σε 78 μαθητές για έλεγχο φυματίωσης

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας έχει προκαλέσει ένα περιστατικό σε σχολείο της βορειοανατολικής Κίνας. Ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας φέρεται να χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα σε 78 μαθητές κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου για φυματίωση. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις από τους γονείς, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το περιστατικό στην κομητεία Κανγκπίνγκ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στην κομητεία Κανγκπίνγκ, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας υγειονομικός χρησιμοποίησε την ίδια βελόνα για την εξέταση δεκάδων μαθητών. Συνολικά 78 παιδιά ενδέχεται να εκτέθηκαν σε κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Ο έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκαν οι μαθητές αφορούσε προληπτικές εξετάσεις για τη φυματίωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, χορηγείται ενδοδερμικά μια ειδική ουσία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης από το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Παραβίαση των κανόνων ιατρικής ασφάλειας

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, ο εργαζόμενος παραβίασε τους κανονισμούς ιατρικής ασφάλειας. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί προβλέπουν ρητά τη χρήση διαφορετικής, αποστειρωμένης βελόνας για κάθε εξεταζόμενο άτομο, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή και να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μετάδοσης λοιμώξεων.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης Caixin και HK01 μετέδωσαν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι και οι 78 μαθητές εξετάστηκαν με την ίδια βελόνα. Αυτό συνέβη παρά τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν τέτοιου είδους ιατρικές διαδικασίες και που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Αντιδράσεις γονέων και κίνδυνοι για την υγεία

Η αποκάλυψη του περιστατικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το HK01 ανέφερε ότι κυκλοφόρησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταγράφει εξοργισμένους γονείς συγκεντρωμένους έξω από το σχολείο. Οι γονείς ζητούσαν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν και εξέφραζαν την αγωνία τους για την υγεία των παιδιών τους, καθώς η παραβίαση των κανόνων δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες.

Η επαναχρησιμοποίηση βελονών ενέχει σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων μέσω του αίματος. Μεταξύ των νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν με αυτόν τον τρόπο είναι ο HIV, καθώς και οι ιογενείς ηπατίτιδες Β και C. Αυτό το γεγονός εντείνει σημαντικά την ανησυχία για την υγεία των 78 μαθητών που εκτέθηκαν σε αυτόν τον κίνδυνο, προκαλώντας ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην υγεία τους.

Ιατρικές εξετάσεις και συνεχιζόμενη διερεύνηση

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα τα παιδιά που επηρεάστηκαν από το περιστατικό υποβλήθηκαν σε ειδικές ιατρικές εξετάσεις. Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν εντοπίσει κάποιο νόσημα, με τα αρχικά αποτελέσματα να μην καταδεικνύουν την παρουσία κάποιας λοίμωξης, γεγονός που προσφέρει μια πρώτη ανακούφιση.

Ωστότε, τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν οριστικά το ενδεχόμενο μετάδοσης λοιμώξεων. Για κάποια νοσήματα απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γνωστό ως περίοδος επώασης, προκειμένου να μπορούν να ανιχνευθούν εργαστηριακά με ακρίβεια. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών, έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή.

Με πληροφορίες από: Newsit