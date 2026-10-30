Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για νέα επίθεση σε διυλιστήρια στη Σαμάρα

Η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου τη νύχτα σε ρωσικά διυλιστήρια, πλήττοντας εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2026, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ. Η επίθεση αυτή έρχεται μετά από ένα διάστημα παύσης στις ουκρανικές επιδρομές σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με τον Νόβακ, επλήγησαν τρία διυλιστήρια και ένα συγκρότημα χημικών προϊόντων φυσικού αερίου, με ένα από αυτά να έχει υποστεί ελαφρές ζημιές.

Το νέο πλήγμα και οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Το νέο πλήγμα που σημειώθηκε τη νύχτα της 30ης Οκτωβρίου στόχευσε το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουϊμπίσεφσκ, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Σαμάρα της Ρωσίας. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο ανήκει στην εταιρεία Rosneft και έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 8,8 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου. Παράλληλα, παράγει καύσιμα αεριωθουμένων για την ρωσική στρατιωτική αεροπορία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση έπληξε συνολικά τρία διυλιστήρια και ένα συγκρότημα χημικών προϊόντων φυσικού αερίου. Από τις επιθέσεις αυτές, ένα από τα διυλιστήρια κατέγραψε ελαφρές ζημιές, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για την έκταση ή τη φύση των ζημιών στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση της «ενεργειακής εκεχειρίας» και η παραβίασή της

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόλις μία ημέρα αφότου η Wall Street Journal ανέφερε, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ότι το Κίεβο σταματά τις επιδρομές στα ρωσικά διυλιστήρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση αυτή ελήφθη σε αντάλλαγμα για την αποχή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Η «ενεργειακή εκεχειρία» είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ουκρανικές μονάδες drones μακράς εμβέλειας είχαν λάβει εντολή στα μέσα Οκτωβρίου να σταματήσουν τις επιθέσεις σε διυλιστήρια, αφού ολοκλήρωναν όσες είχαν ήδη προγραμματιστεί. Η συμφωνία αυτή αναμενόταν να ισχύσει τουλάχιστον έως τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με πιθανότητα παράτασης μέσα στον Νοέμβριο.

Οι πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και η επιδείνωση των σχέσεων

Η στροφή του Κιέβου, όπως αναφέρεται, αποδίδεται στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τον εκνευρισμό του για τα πλήγματα στα διυλιστήρια και την επακόλουθη άνοδο των τιμών του ντίζελ. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις τελευταίες εβδομάδες.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσακόφ, είχε κατηγορήσει το Κίεβο ότι παραβλέπει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Ουσακόφ δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία του.

Η θέση του Κρεμλίνου για τις διαπραγματεύσεις

Σε σχέση με τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα επηρεάσουν τις προγραμματισμένες τριμερείς διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή μεταδόθηκε από το πρακτορείο Interfax, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες παρά τις στρατιωτικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Newsit