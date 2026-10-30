Συναγερμός στην Ισπανία για απάτη με ψεύτικα SMS σε συγγενείς θυμάτων σιδηροδρομικής τραγωδίας

Την ώρα που οι συγγενείς των αγνοουμένων στην Ισπανία περιμένουν με αγωνία νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, αδίστακτοι απατεώνες εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αβεβαιότητά τους. Στέλνουν ψεύτικα SMS για την ταυτοποίηση θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, προκαλώντας επιπλέον αγωνία. Η ισπανική αστυνομία έχει εκδώσει επείγουσα προειδοποίηση για το φαινόμενο, ενώ οι έρευνες για τη σύγκρουση των τρένων και η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών συνεχίζονται.

Η απάτη με τα ψεύτικα SMS

Η ισπανική αστυνομία εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, καθώς συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας έλαβαν παραπλανητικά μηνύματα. Τα SMS αυτά ανέφεραν ψευδώς ότι η Πολιτοφυλακή είχε ταυτοποιήσει τις σορούς των δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Με βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποστείλει κανένα SMS για την ταυτοποίηση. Τόνισε ότι η ενημέρωση των συγγενών για την αναγνώριση των θυμάτων θα γίνεται «πάντα αυτοπροσώπως». Για την υποστήριξη των οικογενειών, έχουν δημιουργηθεί τέσσερα ειδικά γραφεία, όπου λαμβάνονται δείγματα DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Οι έρευνες και η ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι έρευνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, 69 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, ωστόσο ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς τουλάχιστον 70 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα μόνο 13 ατόμων. Υπάρχουν άλλες 31 σάκοι με πτώματα και ανθρώπινα μέλη, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία αναγνώρισης «πολύ περίπλοκη». Κάποιοι από τους αγνοούμενους μπορεί να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι πληγέντες και οι εθνικότητες

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι μεταξύ των πληγέντων ενδέχεται να υπάρχουν πολίτες έως και 27 διαφορετικών εθνικοτήτων. Οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών αυτών.

Πηγές στο υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 51 ξένοι υπήκοοι από 27 διαφορετικές χώρες ενεπλάκησαν στη συντριβή των τρένων. Αυτό υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της τραγωδίας και την ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια στην ενημέρωση των οικογενειών.

Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά, 110 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Από αυτούς, οι 71 έχουν λάβει εξιτήριο από τα νοσοκομεία, ενώ 39 παραμένουν κλινικά νοσηλευόμενοι, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στιγμές αγωνίας και ένα βίντεο που συγκλονίζει

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη ενός AVE της γραμμής Σεβίλλη-Μαδρίτη, δείχνει ότι το ατύχημα θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε ακόμα χειρότερο σενάριο. Το τρένο στο οποίο επέβαινε ο συγκεκριμένος επιβάτης σταμάτησε όταν ο οδηγός είδε έναν κόκκινο σηματοδότη στην πορεία, μόλις 450 μέτρα από το σημείο όπου είχαν συγκρουστεί τα δύο τρένα.

Ο άνδρας που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ είναι η διασταύρωση στο κόκκινο, και εκεί στο βάθος είναι το ατύχημα». Η μαρτυρία του αναδεικνύει την κρισιμότητα της στιγμής και την πιθανότητα ενός ακόμα μεγαλύτερου δυστυχήματος, το οποίο αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδραση.

Με πληροφορίες από: Newsit