Επίθεση με μαχαίρι σε γυναίκα στο Παρίσι μπροστά στην 6χρονη κόρη της

Μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, το μεσημέρι της Πέμπτης (29.10.2026), ενώ περπατούσε αμέριμνη με την 6χρονη κόρη της κοντά στο σπίτι τους. Το περιστατικό, που προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, σημειώθηκε στη λεωφόρο Σιμόν Μπολιβάρ, στο 19ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως αναφέρθηκε από τη Le Parisien. Ο δράστης, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, πλησίασε τη γυναίκα και την τραυμάτισε, πριν τραπεί σε φυγή, αφήνοντας πίσω του ένα σοκαρισμένο παιδί και μια τραυματισμένη μητέρα.

Η επίθεση στη λεωφόρο Σιμόν Μπολιβάρ

Η επίθεση έλαβε χώρα σε μια πολυσύχναστη περιοχή του Παρισιού, τη λεωφόρο Σιμόν Μπολιβάρ, που βρίσκεται στο 19ο διαμέρισμα. Η γυναίκα περπατούσε με την 6χρονη κόρη της, όταν δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση. Η παρουσία του μικρού παιδιού κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο συμβάν, καθώς η 6χρονη υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης που δέχθηκε η μητέρα της.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, ο άνδρας που αναζητείται για την επίθεση είχε καλύψει εν μέρει το πρόσωπό του, καθιστώντας δυσχερή την αναγνώρισή του. Η επίθεση ήταν άμεση και βίαιη, με τον δράστη να ενεργεί με αποφασιστικότητα και ταχύτητα, πριν εξαφανιστεί από το σημείο.

Η στιγμή του τραυματισμού

Ο δράστης πλησίασε τη γυναίκα και την άρπαξε από τον λαιμό, μια ενέργεια που υποδηλώνει την αιφνιδιαστική φύση της επίθεσης. Αμέσως μετά, την μαχαίρωσε στη δεξιά πλευρά του σώματός της, προκαλώντας της τραύμα. Η στιγμή της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η γυναίκα βρισκόταν σε δημόσιο χώρο.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει ότι η γυναίκα δεν φαινόταν να γνωρίζει τον άνδρα που της επιτέθηκε. Αυτό το στοιχείο καθιστά το κίνητρο της επίθεσης ακόμα πιο αδιευκρίνιστο και αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που ερευνούν οι αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναζήτηση βοήθειας και άμεση αντίδραση

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Η τραυματισμένη γυναίκα, παρά τον πόνο και το σοκ, επέδειξε ψυχραιμία και κατάφερε να αναζητήσει βοήθεια. Κατέφυγε σε ένα κοντινό μπαρ, όπου βρήκε άσυλο και υποστήριξη.

Εκεί, δύο σερβιτόροι αντέδρασαν άμεσα και έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα. Οι σερβιτόροι ειδοποίησαν τις αρχές, εξασφαλίζοντας την ταχεία επέμβαση της αστυνομίας και των διασωστών. Η άμεση ανταπόκριση των υπαλλήλων του μπαρ ήταν καθοριστική για την παροχή πρώτων βοήθειών και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

Η κατάσταση της υγείας και οι έρευνες των αρχών

Πριν από την άφιρεξη των διασωστών, η γυναίκα, παρά τον τραυματισμό της, κατάφερε να περιγράψει όσα συνέβησαν και να δώσει τις πρώτες πληροφορίες για τον δράστη. Αυτές οι αρχικές καταθέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της αστυνομικής έρευνας.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί «τραύμα στο δεξί πλευρό». Οι γιατροί, μετά την εξέταση, δήλωσαν ότι η ζωή της δεν απειλείται, γεγονός που ανακουφίζει τους οικείους της και την κοινή γνώμη. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι αστυνομικοί του Παρισιού συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Μέχρι στιγμής, το κίνητρο πίσω από αυτή τη βίαιη επίθεση παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για να φτάσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit