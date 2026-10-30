Το Πεντάγωνο ζητά από ευρωπαϊκές χώρες να μετριάσουν τη ρητορική τους απέναντι στη Ρωσία

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου των ΗΠΑ ζήτησαν τις τελευταίες εβδομάδες από ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ να μετριάσουν τη ρητορική τους σχετικά με την απειλή που συνιστά η Ρωσία. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες τοποθετήσεις Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων υπονομεύουν την ασφάλεια της ηπείρου. Αυτά τα αιτήματα διατυπώθηκαν σε διμερείς συναντήσεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας.

Τα αιτήματα του Πενταγώνου σε χώρες του ΝΑΤΟ

Ειδικότερα, αξιωματούχοι του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών απηύθυναν σαφή μηνύματα προς αρκετές χώρες-μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών αφορούσε την ανάγκη να υπάρξει ένας πιο χαμηλός τόνος στις δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που αφορούν την απειλή που εκλαμβάνεται από τη Ρωσία. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, όπως αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την άποψη ότι ορισμένες από τις τοποθετήσεις που έχουν υιοθετήσει Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι αξιωματούχοι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί βασικό επιχείρημα πίσω από τα αιτήματα του Πενταγώνου, καθώς θεωρείται ότι η έντονη ρητορική μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες στην ευρύτερη γεωπολιτική σταθερότητα.

Οι χώρες που έλαβαν τα μηνύματα

Μεταξύ των χωρών που έλαβαν τα σχετικά μηνύματα από τους αξιωματούχους του Πενταγώνου ήταν η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία. Αυτές οι χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, ενημερώθηκαν για τις αμερικανικές συστάσεις σε διμερείς συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Οι πηγές που αποκάλυψαν τις πληροφορίες στο Reuters ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα για το θέμα.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν αντίστοιχες συστάσεις διατυπώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πέραν των προαναφερθέντων. Η εστίαση στις συγκεκριμένες χώρες υποδηλώνει μια στοχευμένη προσέγγιση, αν και το εύρος των χωρών που ενδεχομένως έλαβαν παρόμοια μηνύματα παραμένει ασαφές.

Το ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο

Τα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Ευρωπαίους εταίρους τους έρχονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η νέα αυτή διπλωματική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια σειρά από κινήσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι ΗΠΑ εξετάζουν την παροχή κινήτρων προς τη Μόσχα, όπως η χαλάρωση των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις προς το Κίεβο, με την απαίτηση να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Η προσέγγιση αυτή φανερώνει μια διπλή στρατηγική, που συνδυάζει την προσφορά και την πίεση προς τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Δηλώσεις που προκάλεσαν την ενόχληση και ο ρόλος του Έλμπριτζ Κόλμπι

Μεταξύ των δηλώσεων που έχουν προκαλέσει την ενόχληση στους Αμερικανούς αξιωματούχους είναι οι εκτιμήσεις ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Οι εκτιμήσεις αυτές αναφέρουν ότι η Ρωσία καταφεύγει σε ολοένα και πιο απελπισμένες ενέργειες, καθώς η εισβολή της στην Ουκρανία προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters επιβεβαίωσε ότι τέτοιες δηλώσεις αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού για την αμερικανική πλευρά.

Το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, μεταφέρθηκε μεταξύ άλλων και από τον επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι. Ο κ. Κόλμπι είναι ένα πρόσωπο που συμμετέχει ενεργά και στην επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του σε αυτές τις διπλωματικές επαφές. Παρόλα αυτά, κανένα από τα πρόσωπα που μίλησαν στο Reuters, συμπεριλαμβανομένων τριών Ευρωπαίων και ενός Αμερικανού αξιωματούχου, δεν ανέφερε ότι οι συστάσεις διατυπώθηκαν με συγκρουσιακό τόνο.

Σιωπή από το Πεντάγωνο

Αξιωματούχος του Πενταγώνου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις αποκαλύψεις του Reuters, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Η άρνηση αυτή να σχολιαστούν οι πληροφορίες υποδηλώνει την ευαισθησία του θέματος και την επιθυμία να διατηρηθεί μια διακριτική στάση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το διπλωματικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki