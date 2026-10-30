Η ομάδα Lazarus Group πίσω από τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία

Η διαβόητη ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας, γνωστή ως Lazarus Group, και ειδικότερα η μονάδα TraderTraitor, φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Η επίθεση, που είχε ως στόχο την πλατφόρμα Binance, εκτιμάται ότι απέφερε λεία ύψους 6,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών πλατφορμών.

Η επίθεση στην Binance και η TraderTraitor

Η νέα υπόθεση θεωρείται ήδη η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία της αγοράς crypto, ξεπερνώντας κατά πολύ προηγούμενα περιστατικά. Η εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs αποδίδει την επίθεση στην TraderTraitor, μια επίλεκτη μονάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας που συνδέεται με το δίκτυο Lazarus.

Η Chainalysis, μια άλλη εταιρεία ανάλυσης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, δηλώνει ότι διαθέτει «υψηλό βαθμό βεβαιότητας» για τη σύνδεση της TraderTraitor με τη νέα επίθεση. Η προετοιμασία για την επίθεση στην Binance φέρεται να διήρκεσε τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την εκτέλεσή της.

Η μέθοδος της επίθεσης και η ανταπόκριση

Σύμφωνα με τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού DevOps, ο οποίος είχε παραβιαστεί. Μέσω αυτού, ο δράστης απέκτησε πρόσβαση σε υποδομή της εταιρείας και υπέβαλε μη εξουσιοδοτημένες εντολές ανάληψης.

Η Binance διευκρινίζει ότι επρόκειτο για σύνθετη επίθεση και όχι για μια απλή ενέργεια με τη χρήση των δικαιωμάτων ενός εργαζομένου. Από τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια που επηρεάστηκαν, περίπου 3 δισεκατομμύρια έχουν ήδη παγώσει μέσω blockchain, ενώ οι πλατφόρμες Tether και Circle έχουν επίσης ανακοινώσει το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το προηγούμενο της Bybit και οι ομοιότητες

Η ίδια ομάδα χάκερ είχε συνδεθεί και με την εντυπωσιακή επίθεση στη Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, από την οποία έκαναν φτερά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Η επίθεση αυτή αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει δεχθεί ποτέ η αγορά κρυπτονομισμάτων.

Οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες με προηγούμενες επιχειρήσεις που αποδίδονται σε βορειοκορεατικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η επίθεση στη Bybit. Η TRM Labs επισημαίνει ότι αρκετά χαρακτηριστικά της επίθεσης στην Binance παραπέμπουν σε προηγούμενες επιχειρήσεις Βορειοκορεατών χάκερ.

Το Lazarus Group και οι βορειοκορεατικές συνδέσεις

Lazarus Group είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για ένα δίκτυο ομάδων κυβερνοεγκλήματος που αποδίδονται από διεθνείς ερευνητικές και διωκτικές αρχές στη Βόρεια Κορέα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η TraderTraitor, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση έχει κατονομάσει ως βορειοκορεατική μονάδα κυβερνοεπιθέσεων.

Οι ομάδες αυτές έχουν συνδεθεί με επιθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η δράση τους έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι επιθέσεις δεν περιορίζονται σε μεμονωμένους λογαριασμούς, αλλά μπορούν να στοχεύσουν κρίσιμες υποδομές και συστήματα διαχείρισης κεφαλαίων. Τρεις μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, στην Binance, την Polymarket και την Homeland Security, έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό.

Η χρηματοδότηση της Πιονγκγιάνγκ και οι αρνήσεις

Η Βόρεια Κορέα, αντιμέτωπη με εκτεταμένες διεθνείς κυρώσεις και περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει κατηγορηθεί ότι αξιοποιεί κυβερνοεπιθέσεις για την εξασφάλιση εσόδων. Ειδικοί εκτιμούν ότι η Πιονγκγιάνγκ αξιοποιεί τις κυβερνοεπιθέσεις ως μέσο χρηματοδότησης.

Η Πιονγκγιάνγκ αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες και οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες δραστηριότητες. Ωστόσο, αναλύσεις των διαδρομών που ακολουθούν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα, αλλά και μαρτυρίες αποστατών, ενισχύουν τις εκτιμήσεις των ερευνητών για τη σύνδεση των επιθέσεων με το καθεστώς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis