Ο πιλότος της Flydubai βραβεύτηκε με σημάδια στο κεφάλι για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης

Ο κυβερνήτης της Flydubai, ο οποίος κατάφερε να αποτρέψει μια τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια πτήσης τον Σεπτέμβριο, βραβεύτηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026. Ο πιλότος εμφανίστηκε στην τελετή με εμφανή τα σημάδια των τραυματισμών που υπέστη κατά την επίθεση, έχοντας γύψο στο ένα του χέρι και σημάδια από τσεκουριές στο κεφάλι.

Η βράβευση έγινε ένα μήνα μετά την απόπειρα της τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, τίμησε τον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, Σμιτ Ματσάρ, καθώς και ολόκληρο το πλήρωμα, για τον ηρωισμό και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν.

Η βράβευση του πιλότου-ήρωα

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, απένειμε στον κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ το περίβλεπτο παράσημο Order of Zayed II (First Class). Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε με τον πιλότο να φέρει ακόμα τα σημάδια της επίθεσης που δέχθηκε, δείχνοντας την έκταση της δοκιμασίας που πέρασε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό του πληρώματος και του κυβερνήτη. Τόνισε ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πράξης τους.

Η επίθεση κατά τη διάρκεια της πτήσης

Η τρομοκρατική επίθεση εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια πτήσης της Flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιχείρησε να εξουδετερώσει τον κυβερνήτη, Σμιτ Ματσάρ, με σκοπό να καταλάβει το αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της απόπειρας, ο κυβερνήτης δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, ο Σμιτ Ματσάρ κατάφερε να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο και να αποτρέψει την ολοκλήρωση της τρομοκρατικής ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβατών και του αεροσκάφους.

Οι τραυματισμοί και η ανάρρωση

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τελετή βράβευσης, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ εμφανίζεται με εμφανή σημάδια από την επίθεση. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού του διακρίνονται σημάδια από τις τσεκουριές που δέχθηκε, ενώ το ένα του χέρι παραμένει σε γύψο.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΑΕ τον ρώτησε σχετικά με την ανάρρωσή του, ο κυβερνήτης απάντησε ότι αναμένει να αναρρώσει πλήρως σε περίπου δύο μήνες. Η παρουσία του με τους τραυματισμούς του στην τελετή υπογράμμισε το μέγεθος της προσωπικής του θυσίας.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΑΕ

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, εκτός από την επίσημη αναγνώριση, είχε και μια πιο προσωπική στιγμή με τον κυβερνήτη. Χαμογελώντας, του είπε: «Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις».

Αυτή η δήλωση, πέρα από τον χιουμοριστικό της τόνο, έδειξε την εκτίμηση και τον σεβασμό του προέδρου προς τον κυβερνήτη για την πράξη του. Η αναγνώριση του θάρρους και της ψυχραιμίας του Σμιτ Ματσάρ ήταν καθολική, τονίζοντας την αξία της ζωής και της ασφάλειας.

Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ και η αναγνώριση

Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ, Ινδικής καταγωγής, αναγνωρίστηκε ως ένας αληθινός ήρωας και πηγή έμπνευσης για όλους. Η εξαιρετική του γενναιότητα στην αποτροπή μιας τραγωδίας εν πτήσει αποτελεί ηχηρή απόδειξη της ανδρείας, της δεξιότητας και του ψύχραιμου επαγγελματισμού της ινδικής αεροπορίας.

Η πράξη του κυβερνήτη και του πληρώματος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας και της αποφασιστικότητας σε κρίσιμες στιγμές. Η βράβευση αυτή υπογραμμίζει την παγκόσμια αναγνώριση της προσφοράς του στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Newsit