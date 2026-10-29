Ο δράστης των πυροβολισμών στο Παρίσι αμετανόητος: «Η Τραπ είναι άντρο ισλαμιστών»

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου του 2026 στη Λα Βεριέρ, στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Μια 11χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες ενώ επέστρεφε από το κολυμβητήριο, ενώ από το ίδιο περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας άνδρας και τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι. Ο 39χρονος δράστης, Κεβίν Τ., φέρεται να επέλεγε τα θύματά του βάσει της καταγωγής τους, δηλώνοντας αμετανόητος για τις πράξεις του.

Το αιματηρό περιστατικό και τα θύματα

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου του 2026, όταν η 11χρονη επέστρεφε από το κολυμβητήριο στη Λα Βεριέρ. Ο δράστης, Κεβίν Τ., πυροβολούσε επανειλημμένα από αυτοκίνητο σε δημόσιους χώρους, τόσο στη Λα Βεριέρ όσο και στην περιοχή Τραπ. Η ανήλικη δέχθηκε οκτώ τραύματα από σφαίρες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Necker στο Παρίσι.

Από την Κυριακή, η ζωή της 11χρονης δεν βρισκόταν πλέον σε κίνδυνο, γεγονός που έδωσε μια νότα αισιοδοξίας στην τραγική αυτή υπόθεση. Ωστόσο, οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του κοριτσιού.

Οι δηλώσεις του δράστη και η επιλογή των στόχων

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, ο Κεβίν Τ. φέρεται να παραδέχθηκε ότι επέλεγε συγκεκριμένους στόχους για τις επιθέσεις του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι στόχευε ανθρώπους που θεωρούσε μουσουλμάνους ή άτομα αφρικανικής και βορειοαφρικανικής καταγωγής. Αυτή η ομολογία προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές και την κοινή γνώμη.

Ο 39χρονος φέρεται επίσης να είχε επιλέξει εκ των προτέρων το σημείο της επίθεσης, κάτι που υποδηλώνει προσχεδιασμένη ενέργεια. Χαρακτηριστικά, δήλωσε ότι «η Τραπ είναι άντρο ισλαμιστών», μια δήλωση που αποκαλύπτει το υπόβαθρο των κινήτρων του. Παρά την παραδοχή της επιλογής των στόχων του με βάση την καταγωγή ή τη θρησκευτική τους ταυτότητα, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η πράξη του είχε τρομοκρατικό χαρακτήρα.

Αμετανόητος ο Κεβίν Τ.

Ο Κεβίν Τ. δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια για την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων πέντε. Η στάση του αυτή, όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας, ενισχύει την εικόνα ενός αμετανόητου δράστη που δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας που προκάλεσε.

Ο ύποπτος είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε «ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα». Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και αρκετά χρόνια και λαμβάνει σχετική φαρμακευτική αγωγή. Αυτές οι δηλώσεις του τέθηκαν υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Η ψυχιατρική εξέταση του δράστη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και των ισχυρισμών του Κεβίν Τ. για την ψυχική του υγεία, υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του σε βαθμό που να δικαιολογούν την εισαγωγή του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την κλινική εξέταση, ο δράστης δεν παρουσίαζε ενδείξεις ψυχιατρικής διαταραχής τέτοιας βαρύτητας που να καθιστούσαν αναγκαία την νοσηλεία του. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ίδιου του Κεβίν Τ. για σχιζοφρένεια και ψυχολογικά προβλήματα, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην περίπλοκη αυτή υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit