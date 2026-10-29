Η Κριστίν Λαγκάρντ παραιτείται από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2027

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της θητείας της. Η εξέλιξη αυτή επισπεύδει τις διαδικασίες για την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει την ηγεσία του θεσμού.

Η ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ που εκδόθηκε την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, η Κριστίν Λαγκάρντ θα εγκαταλείψει τη θέση της προέδρου στις 7 Φεβρουαρίου του 2027. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί την πρόωρη λήξη των καθηκόντων της, καθώς η θητεία της επρόκειτο κανονικά να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2027.

Η απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει νωρίτερα από την ολοκλήρωση της θητείας της έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διεργασιών για την εύρεση του διαδόχου της. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να εντείνει την κούρσα για τη διαδοχή σε μία από τις πλέον κρίσιμες θέσεις χάραξης νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιπτώσεις στην κούρσα διαδοχής

Η επικείμενη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ επισπεύδει τις διαδικασίες που αφορούν την επιλογή του προσώπου το οποίο θα αναλάβει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης. Η θέση αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως όσον αφορά τη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Η πρόωρη παραίτηση εντείνει τις διεργασίες και τις συζητήσεις γύρω από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της ΕΚΤ στην οικονομία της Ευρωζώνης. Η επιλογή του διαδόχου της αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συζήτησης και διαβουλεύσεων.

Το ιστορικό της θητείας της Κριστίν Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το έτος 2019. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, διαδέχθηκε τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη συγκεκριμένη θέση πριν από αυτήν.

Με την ανάληψη της προεδρίας, η Κριστίν Λαγκάρντ έγινε η τέταρτη πρόεδρος στην ιστορία του θεσμού της ΕΚΤ. Επιπλέον, αποτελεί τη δεύτερη προσωπικότητα από τη Γαλλία που αναλαμβάνει αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό αξίωμα, υπογραμμίζοντας την παρουσία της χώρας στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας.

Η σημασία της θέσης στην Ευρωζώνη

Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί μία από τις κορυφαίες θέσεις χάραξης νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του προέδρου της καθοριστικό για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής.

Η αποχώρηση από αυτή τη θέση, ειδικά όταν γίνεται πρόωρα, δημιουργεί ένα κενό στην ηγεσία ενός θεσμού με τεράστια επιρροή στις οικονομίες των κρατών-μελών. Οι διεργασίες για την επιλογή του νέου προσώπου που θα αναλάβει αυτό το βαρυσήμαντο αξίωμα αναμένεται να είναι εντατικές και κρίσιμες για το μέλλον της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit