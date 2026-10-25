Ιράν: Έκκληση για μείωση της κατανάλωσης αερίου ενόψει του χειμώνα λόγω ελλειμμάτων

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες της χώρας να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση φυσικού αερίου. Η κίνηση αυτή γίνεται ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και έχει ως στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Το Ιράν προβλέπει ημερήσιο έλλειμμα από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, καθώς οι χρόνιες ελλείψεις έχουν επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η έκκληση για εξοικονόμηση και τα κίνητρα

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε βίντεο που προβλήθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τόνισε την ανάγκη για «κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο» προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος χειμώνας. Κάλεσε τους Ιρανούς να μειώσουν την κατανάλωση αερίου κατά τουλάχιστον 10%, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Για να ενθαρρύνει τους πολίτες στην εξοικονόμηση, ο Γκαλιμπάφ διαβεβαίωσε ότι κάθε πολίτης που θα εξοικονομεί καύσιμα, ανεξάρτητα από τον όγκο, θα λαμβάνει άμεσα το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό το κίνητρο αποσκοπεί στην άμεση επιβράβευση των νοικοκυριών που θα συμβάλουν στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι τον χειμώνα, ο υδράργυρος πέφτει συχνά κάτω από το 0°C στο Ιράν, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθιστώντας τη θέρμανση ζωτικής σημασίας.

Σημαντικά ελλείμματα φυσικού αερίου

Το Ιράν αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό ελλείψεις στο φυσικό αέριο, ειδικά για τις ανάγκες θέρμανσης. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω των πρόσφατων εξελίξεων. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση προέβλεπε ημερήσιο έλλειμμα αερίου από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Αυτή η πρόβλεψη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αποδίδεται στις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Τα εκτεταμένα ελλείμματα δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στον εφοδιασμό και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης από τους πολίτες.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στις υποδομές

Οι χρόνιες ελλείψεις φυσικού αερίου στο Ιράν επιδεινώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος ακολούθησε την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, βρέθηκαν στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων. Αυτά τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας διυλιστήρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγή και διανομή καυσίμων.

Η καταστροφή ή η παύση λειτουργίας αυτών των υποδομών έχει άμεσες συνέπειες στην ικανότητα της χώρας να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, ειδικά ενόψει της αυξημένης ζήτησης για θέρμανση τον χειμώνα.

Οι διπλωματικές εξελίξεις και οι διεθνείς πιέσεις

Η σύγκρουση έχει περάσει από διάφορα στάδια. Τον Απρίλιο, μια εκεχειρία έθεσε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών. Αργότερα, τον Ιούνιο, επιτεύχθηκε ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, ωστόσο αυτό κατέρρευσε τον Ιούλιο. Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει».

Ενώ τα πλήγματα έχουν σχεδόν σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες, η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν να αυξήσουν την οικονομική πίεση στο Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις εδώ και δεκαετίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki