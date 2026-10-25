Σοβαρά επεισόδια στη Βαρκελώνη: 128 συλλήψεις για βανδαλισμούς και λεηλασίες

Το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου 2026, η Βαρκελώνη συγκλονίστηκε από σοβαρά και εκτεταμένα επεισόδια που οδήγησαν στην προσαγωγή και σύλληψη 128 ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα οι 73, είναι ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε επίσημα η καταλανική αστυνομία. Οι πράξεις αυτές περιελάμβαναν εκτεταμένους βανδαλισμούς, σημαντικές καταστροφές σε δημόσιους χώρους και πράξεις λεηλασίας, αφήνοντας πίσω τους εικόνες χάους και καταστροφής στους δρόμους της πόλης.

Εκτεταμένα επεισόδια και μαζικές συλλήψεις

Η καταλανική αστυνομία, γνωστή ως Mossos d’Esquadra, επιβεβαίωσε ότι τα σοβαρά αυτά περιστατικά έλαβαν χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου 2026. Η ένταση των επεισοδίων οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη συνολικά 128 ανθρώπων. Από αυτούς τους συλληφθέντες, οι 73 είναι ανήλικοι, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμμετοχή νεαρών ατόμων στις ταραχές.

Οι αρχές περιέγραψαν τις πράξεις που διαπράχθηκαν ως «βανδαλισμούς», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» και «λεηλασίες». Αυτά τα περιστατικά σημάδεψαν την πόλη της Βαρκελώνης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και μια γενικότερη αίσθηση αναστάτωσης και ανασφάλειας στους κατοίκους.

Οι δηλώσεις της επικεφαλής της αστυνομίας

Η Σίλβια Κατά, η επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, παρείχε λεπτομέρειες για τις ενέργειες των αρχών μετά τα επεισόδια. Σε δηλώσεις της στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo, εξήγησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης των απαραίτητων πρακτικών. Αυτά τα πρακτικά θα διαβιβαστούν, αφενός, στην Εισαγγελία Ανηλίκων για την περαιτέρω διαχείριση των υποθέσεων των ανήλικων συλληφθέντων και, αφετέρου, στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομικά οι πράξεις τους.

Η αξιωματικός Κατά κατήγγειλε με σαφήνεια τη βία που εκδηλώθηκε, χαρακτηρίζοντάς την ως «απρόκλητη». Τόνισε επίσης ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας εργάζονται πλέον εντατικά για να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν, με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές διασυνδέσεις των ομάδων που συμμετείχαν στις ταραχές.

Τραυματισμοί αστυνομικών και ποινικό παρελθόν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας των επεισοδίων, οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα και τραυματισμούς στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Συγκεκριμένα, 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας υπέστησαν τραυματισμούς κατά την προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης. Επιπλέον, ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης τραυματίστηκε επίσης. Οι τραυματισμοί αυτοί καταδεικνύουν την ένταση και τη σφοδρότητα των συγκρούσεων που σημειώθηκαν στους δρόμους της πόλης.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό παρελθόν των ατόμων που συνελήφθησαν, η Σίλβια Κατά διευκρίνισε ένα σημαντικό στοιχείο: μόνο δύο από τους 128 συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο». Αυτό το δεδομένο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναλυθεί το προφίλ των εμπλεκομένων και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη φύση των ταραχών.

Συγκέντρωση και συνεννόηση μέσω κοινωνικών δικτύων

Οι ομάδες που συμμετείχαν στα σοβαρά αυτά επεισόδια είχαν συγκεντρωθεί αρχικά σε μια μεγάλη πλατεία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Βαρκελώνης. Η κινητοποίηση αυτή, όπως έγινε γνωστό, δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρμόδιες αρχές, γεγονός που υποδηλώνει την έλλειψη επίσημης οργάνωσης ή την πρόθεση να αποφευχθεί η επίσημη έγκριση για τη συγκέντρωση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρείχαν εικόνες από τα γεγονότα, όπου διακρίνονται ομάδες νέων. Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μαύρα και έτρεχαν στους δρόμους της Βαρκελώνης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και συμβάλλοντας στην εικόνα των βανδαλισμών και των λεηλασιών. Παρόλο που η επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι τα άτομα αυτά ήταν «εντελώς ανοργάνωτα» ως προς την επίσημη δομή τους, πρόσθεσε πως είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό υποδεικνύει έναν βαθμό συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ τους, παρά την απουσία μιας κεντρικής, επίσημης οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit