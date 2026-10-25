Κινητοποιήσεις στη Γαλλία: 142 προσαγωγές στο Παρίσι, με 126 συλλήψεις

Συνολικά 142 άνθρωποι προσήχθησαν από τις αρχές στο Παρίσι, εκ των οποίων οι 126 τέθηκαν υπό κράτηση, στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με αιτήματα που αφορούσαν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών.

Την ανακοίνωση για τις προσαγωγές και τις συλλήψεις έκανε σήμερα εκπρόσωπος της διεύθυνσης της αστυνομίας, ενώ σημειώθηκαν και συγκρούσεις σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.

Οι προσαγωγές και οι συλλήψεις στο Παρίσι

Η εκπρόσωπος της διεύθυνσης της αστυνομίας, Ελέν Ντενεσέρ, μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία France Info, διευκρίνισε ότι η διαδήλωση του Σαββάτου στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε με έναν αριθμό διαδηλωτών αντίστοιχο εκείνου της περασμένης εβδομάδας. Ωστόσο, τόνισε ότι οι συνθήκες ασφαλείας ήταν «διαμετρικά αντίθετες» σε σχέση με την προηγούμενη φορά.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν στον μέγιστο βαθμό τα καταστήματα της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες αυτές, ένα κατάστημα υπέστη βίαιη παραβίαση και κλοπές. Ένα άλλο κατάστημα, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, υπέστη ζημιές, όμως η γρήγορη δράση των δυνάμεων της τάξης επέτρεψε την προστασία του και εμπόδισε την είσοδο ατόμων σε αυτό.

Η εξέλιξη των πορειών και τα έκτροπα

Σύμφωνα με την Ελέν Ντενεσέρ, στο Παρίσι «όλη η διαδήλωση εκτυλίχθηκε καλά» και «η διασπορά εξελίχθηκε πολύ καλά». Ωστόσο, στο τέλος της πορείας, περίπου «500 ταραχοποιοί» επιδίωξαν να επιτεθούν στις δυνάμεις της τάξης και να προκαλέσουν επιθέσεις σε περιουσίες, πέριξ της πορείας.

Αυτή η παρουσία των ταραχοποιών στο τέλος της κινητοποίησης οδήγησε σε εντάσεις και επεισόδια, παρά την αρχική ομαλή εξέλιξη της διαδήλωσης στην πρωτεύουσα.

Συγκρούσεις και χρήση δακρυγόνων σε πολλές πόλεις

Πέρα από το Παρίσι, συγκρούσεις ξέσπασαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Μεταξύ αυτών των πόλεων ήταν η Μασσαλία, το Μπορντό, η Τουλούζη και η Τουρ.

Οι συγκρούσεις αυτές σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και στις δυνάμεις της τάξης, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η εκτίμηση του υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, εκτίμησε χθες βράδυ ότι οι πορείες «εξελίχθηκαν καλά» γενικότερα. Παράλληλα, ο υπουργός έκανε λόγο για «πολλά» έκτροπα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ο Λοράν Νουνιές ανέφερε επίσης ότι σχεδόν 1.000 προσαγωγές έγιναν συνολικά στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, αριθμός που περιλαμβάνει και τις προσαγωγές που ανακοινώθηκαν για το Παρίσι.

Με πληροφορίες από: News.gr