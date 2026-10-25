Προβληματισμός στην Ουκρανία μετά την επίθεση Μασκ για τη χρήση του Starlink

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Ουκρανία μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ σχετικά με τη χρήση του δορυφορικού δικτύου Starlink. Ο επιχειρηματίας κατηγόρησε το Κίεβο ότι παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, δηλώνοντας πως δεν κατασκευάστηκε για τη «δολοφονία ανθρώπων». Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία έχει μεγάλη ανάγκη για μια νέα υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ, καθώς μια γρήγορη και αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο Starlink δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.

Η επίθεση του Έλον Μασκ και οι κατηγορίες

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε προβληματισμό στην Ουκρανία με την ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου, στην οποία κατηγόρησε τη χώρα για παραβίαση των όρων χρήσης του Starlink. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δορυφορικό δίκτυο δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιείται για «δολοφονίες ανθρώπων». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δορυφορικές επικοινωνίες για την άμυνά της.

Η ανάρτηση του Μασκ υπογραμμίζει την «άλλη όψη» της εξάρτησης της Ουκρανίας από το Starlink, παρόλο που η υπηρεσία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χώρας στην τρέχουσα σύγκρουση. Η στάση του ιδρυτή της SpaceX έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική χρήση του δικτύου από τις ουκρανικές δυνάμες.

Η κρίσιμη εξάρτηση από το Starlink

Η Ουκρανία βασίζεται στο Starlink για τις επικοινωνίες της στο πεδίο της μάχης, ενώ χρησιμοποιεί το Starshield, το οποίο ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση, για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως ο πόλεμος με τη χρήση drones. Το δίκτυο αυτό παρέχει γρήγορη συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την άμυνα της χώρας και την αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων.

Ο Βενσάν Τουρέ, ερευνητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της σύνδεσης, δηλώνοντας ότι «δεν μπορείς να διεξαγάγεις πόλεμο με drones χωρίς αυτού του είδους τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο». Η ικανότητα για άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία είναι καθοριστική για τον συντονισμό των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική αντίδραση στις απειλές.

Η αιφνίδια επιβράδυνση και οι συνέπειες

Την περασμένη εβδομάδα, η αιφνίδια επιβράδυνση της υπηρεσίας Starlink στην Ουκρανία επηρέασε σημαντικά την ικανότητα του Κιέβου να αμύνεται απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Αυτό το περιστατικό ανέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι η χώρα σε διακοπές ή περιορισμούς στις δορυφορικές υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή ενίσχυσε σημαντικά την αίσθηση του επείγοντος στην Ευρώπη για τη δημιουργία ενός δικού της δορυφορικού δικτύου στρατιωτικών προδιαγραφών.

Η ανάγκη για ένα ανεξάρτητο και ασφαλές δίκτυο έχει γίνει πιο επιτακτική, καθώς η εξάρτηση από ιδιωτικούς παρόχους μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες προκλήσεις. Η Ευρώπη επιδιώκει να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Οι εναλλακτικές λύσεις και οι περιορισμοί τους

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις στο Starlink, ωστόσο όλες υστερούν σε σχέση με το δίκτυο του Έλον Μασκ, το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτερο δορυφορικό αστερισμό στον κόσμο. Η γαλλική Eutelsat, με την υπηρεσία διαδικτύου OneWeb, αποτελεί την κυριότερη εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η OneWeb διαθέτει μόλις περίπου 600 ενεργούς δορυφόρους, σε σύγκριση με τους περισσότερους από 10.000 του Starlink, γεγονός που περιορίζει την κάλυψη και την απόδοσή της.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τη δημιουργία ενός νέου δικτύου που θα ανταγωνιστεί το Starlink, του Iris². Ωστόσο, αυτό το φιλόδοξο έργο δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2029, καθιστώντας το μια μακροπρόθεσμη λύση. Προς το παρόν, η καλύτερη επιλογή για την Ουκρανία είναι να ενταχθεί στο Govsatcom, το δίκτυο της ΕΕ για την κοινή χρήση δορυφορικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το Govsatcom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως ο έλεγχος drones, περιορίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η αγωνία των στρατιωτών για την αξιόπιστη συνδεσιμότητα

Για τους Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου. Αρκετοί από αυτούς, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, εξέφρασαν την αγωνία τους για την πιθανότητα διακοπής της υπηρεσίας. Ένας από τους στρατιώτες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός να φυλάξει αν το κλείσουν εντελώς. Θα ήταν απόλυτη καταστροφή».

Η ανάγκη για αδιάλειπτη επικοινωνία είναι τόσο μεγάλη που, όπως ανέφερε άλλος στρατιώτης, «δεν με ενδιαφέρει καθόλου πόσο κοστίζει μια εναλλακτική λύση, όταν διακυβεύονται οι ζωές μας». Αυτές οι δηλώσεις αναδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης και την εξάρτηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την απρόσκοπτη πρόσβαση σε δορυφορικό ίντερνετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki