Έλον Μασκ κατηγορεί την Ουκρανία για παραβίαση όρων χρήσης του Starlink

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ κατηγόρησε χθες Σάββατο τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ότι χρησιμοποίησαν το σύστημα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων Starlink για να διεξάγουν «επιθετικές» επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και να «σκοτώνουν κόσμο». Οι κατηγορίες αυτές έρχονται εν μέσω μιας ευρύτερης διπλωματικής αναταραχής και αλληλοκατηγοριών σχετικά με τη λειτουργία των δορυφορικών συστημάτων στην Ουκρανία.

Οι κατηγορίες του Έλον Μασκ

Ο ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μασκ, ανέφερε μέσω X ότι «ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Starlink και τη χρησιμοποίησε για επιθετικά πλήγματα drones προκειμένου να σκοτώνει κόσμο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το «παραθυράκι έκλεισε την περασμένη εβδομάδα». Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του, ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ο κ. Μασκ διευκρίνισε πως το σύστημα Starlink, το οποίο διαχειρίζεται η SpaceX, προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες για πολιτική και δυνητικά αμυντική χρήση, αλλά όχι για στρατιωτικές επιθετικές επιχειρήσεις. Υπενθύμισε επίσης ότι το δίδυμο στρατιωτικό σύστημα, το Starshield, διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Η σημασία του Starlink για την Ουκρανία

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το Starlink για την αντιαεροπορική τους άμυνα. Η υπηρεσία έχει επίσης καίρια σημασία για τον ανεφοδιασμό, τις επικοινωνίες και τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων διαφόρων τύπων. Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο διαμαρτυρόταν ότι η πρόσβαση στο σύστημα είχε γίνει πιο «αργή», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι χθες ποιος ευθυνόταν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες μέσω Telegram ότι οι συνδέσεις στα συστήματα Starlink και Starshield αποκαταστάθηκαν «στις ταχύτητες που είχαμε πριν από τους περιορισμούς» και πλέον «οι ταχύτητες είναι αυτές που χρειάζεται να είναι». Πρόσθεσε ότι αυτό έχει «αληθινή σημασία» για «τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας στα μέτωπα» και για «την υπεράσπιση της Ουκρανίας» έναντι των ρωσικών αεριωθούμενων μη επανδρωμένων συστημάτων εφόρμησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μασκ διεμήνυσε πως το Starlink είναι απόλυτα απαραίτητο για την άμυνα της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «αν έκλεινε, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα κατέρρεε αμέσως». Διευκρίνισε πως «αυτή δεν είναι απειλή, είναι απλή διαπίστωση της πραγματικότητας».

Η διπλωματική αντιπαράθεση για το Starshield

Παράλληλα, έχει ξεσπάσει δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ, αξιωματούχων στο Κίεβο και του Έλον Μασκ σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τον περιορισμό της πρόσβασης της Ουκρανίας στη στρατιωτικών προδιαγραφών έκδοση του Starlink, το Starshield, της SpaceX. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι περιορισμοί στο Starshield έχουν καταστήσει μη λειτουργικά πολλά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χρησιμοποιεί το Κίεβο για να πλήττει στόχους πίσω από τις γραμμές του μετώπου, ενώ έχουν παρεμποδίσει και τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας που αναχαιτίζουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η υπηρεσία λειτουργούσε και πάλι με πλήρη ταχύτητα, ωστόσο Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας στο Associated Press, διέψευσε ότι η υπηρεσία είχε αποκατασταθεί πλήρως. Εν μέσω αυτής της διπλωματικής αναταραχής, οι απώλειες μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί απότομα, ενώ το ερώτημα για το ποιος ευθύνεται τελικά για τον περιορισμό της πρόσβασης του Κιέβου παραμένει αναπάντητο.

Οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ και οι αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι αυξάνει το κόστος του ντίζελ για τους Αμερικανούς μέσω των επιθέσεών της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Ανάλυση του BBC διαπίστωσε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν και οι επακόλουθοι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο πιθανότατα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά ντίζελ. Σύμφωνα με τον Guardian, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, σχεδόν πριν από πέντε χρόνια.

Αρχικά, ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τις αλλαγές στο Starshield, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την περασμένη Παρασκευή: «Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος, αλλά πάντως δεν ήμουν εγώ, και δεν νομίζω ότι ήταν ο Έλον», αναφερόμενος στον Μασκ, διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX. Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ τον υποστήριξαν. Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ούτε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε οποιοσδήποτε άλλος στο σύστημά μας ζήτησε ποτέ να γίνουν αλλαγές σε αυτό το σύστημα». Ωστόσο, ο Ρούμπιο έκανε επίσης ένα σχόλιο που έστρεψε τις υποψίες προς τον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis