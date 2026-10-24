Ισπανοί διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης για τις συντάξεις

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το μεσημέρι του Σαββάτου το κέντρο της Μαδρίτης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους κατά της μερικής ιδιωτικοποίησης του συστήματος συντάξεων. Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 25.000 άτομα σύμφωνα με την περιφέρεια της Μαδρίτης, πραγματοποιήθηκε σε ειρηνικό κλίμα, έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες ζήτησαν «εγγυημένες συντάξεις» και την προστασία τους, ενώ η συζήτηση για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος εντείνεται.

Η μεγάλη κινητοποίηση στην ισπανική πρωτεύουσα

Η διαδήλωση ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha και την οδό Alcalá, διασχίζοντας μια απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες πέρασαν μπροστά από το διάσημο μουσείο Prado και την πλατεία Cibeles, υπό το βλέμμα πολλών τουριστών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Εγγυημένες συντάξεις» και «να τις προστατεύσουμε». Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το θέμα των συντάξεων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία.

Ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων

Ο Χουάν Φερνάντες, ένας 38χρονος υπάλληλος στις δημόβσιες υπηρεσίες της Σεβίλης, εξέφρασε την «ανασφάλειά» του σχετικά με το συνταξιοδοτικό του μέλλον. Ο ίδιος τόνισε την αντίθεσή του σε μια μεταρρύθμιση του συστήματος που θα άνοιγε τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κέρδη ή απώλειες» για τους συνταξιούχους.

Από την πλευρά της, η Πιλάρ, μια 64χρονη σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, υποστήριξε ότι «οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες». Κατήγγειλε επίσης την «τάση όλα να ιδιωτικοποιούνται», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την κινητοποίηση που προκάλεσε το ζήτημα της στέγασης τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων. Η ίδια απηύθυνε έκκληση για «υπεράσπιση όλων των δημόσιων υπηρεσιών», αναφέροντας ενδεικτικά την «εκπαίδευση και την υγεία».

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Η Αριστερά κατηγορεί τη Δεξιά ότι επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο σε μια μερική ιδιωτικοποίηση του συστήματος συντάξεων, ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής περιόδου.

Τη Δευτέρα, ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του, το Λαϊκό Κόμμα (PP), θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο, εάν κερδίσει τις εκλογές. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής και οι διαφωνίες

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ κατηγορεί το Λαϊκό Κόμμα ότι επιδιώκει να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, αμφισβητώντας τον ισχύοντα μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός βασίζεται στον πληθωρισμό και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στα τέλη του 2021, το Λαϊκό Κόμμα είχε καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο, εκφράζοντας την κριτική του για το κόστος που θα είχε αυτό για τα δημόσια οικονομικά. Η διαφωνία αυτή υπογραμμίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πολιτικών παρατάξεων στο κρίσιμο ζήτημα της βιωσιμότητας και του χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki