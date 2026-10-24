Ο Τραμπ εξετάζει τη μεταφορά δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την πιθανότητα να μετακινήσει την ομάδα των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο σε διαφορετικό χώρο. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πιθανότητα να μεταφέρει τα «Fake News» σε μια «λιγότερο ενοχλητική τοποθεσία». Παράλληλα, απέρριψε δημοσίευμα που έκανε λόγο για κατάργηση της αίθουσας Τύπου με σκοπό την επαναφορά μιας ιστορικής πισίνας.

Οι δηλώσεις του προέδρου για τη μεταφορά των δημοσιογράφων

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά ένα δημοσίευμα που υποστήριζε ότι σχεδίαζε να καταργήσει την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου. Το δημοσίευμα ανέφερε πως ο σκοπός ήταν να επαναφέρει μια ιστορική πισίνα στον χώρο, κάτι που ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε ως κάτι που ποτέ «δεν είχε καν σκεφτεί να κάνει κάτι τόσο ανόητο».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως θα μπορούσε να μεταφέρει την ομάδα των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου από την τωρινή τους θέση. Χαρακτηριστικά, ανέφερε στην ανάρτησή του: «Μπορεί να μεταφέρω τα Fake News σε μια λιγότερο ενοχλητική τοποθεσία».

Το δημοσίευμα των New York Times και η ιστορία της αίθουσας Τύπου

Η εφημερίδα New York Times είχε αναφέρει την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτρέψει την τότε εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, τον περασμένο Αύγουστο, να μεταφέρει τις συνεντεύξεις Τύπου εκτός της αίθουσας James S. Brady του Λευκού Οίκου. Παρόλα αυτά, αυτή η ιδέα δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πρόεδρος είχε εκφράσει σε βοηθούς του την προτίμησή του για την ύπαρξη μιας εσωτερικής θεραπευτικής πισίνας. Αυτή η πισίνα είχε εγκατασταθεί στον συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Αργότερα, η διοίκηση Νίξον ήταν αυτή που αντικατέστησε την πισίνα με την αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου, όπως είναι γνωστή σήμερα.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει συχνά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για ρεπορτάζ που θεωρεί άδικα προς την κυβέρνησή του. Αυτή η στάση του απέναντι στον Τύπο έχει εκδηλωθεί και με συγκεκριμένες ενέργειες στο παρελθόν.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαγορεύσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα την πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους από τα CNN, MS NOW και Politico. Τότε, είχε δηλώσει πως και άλλα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ανάλογους περιορισμούς στην πρόσβασή τους.

Η δικαστική παρέμβαση και η αμφισβήτηση της κυβέρνησης

Η απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης είχε ανακληθεί έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή. Ο δικαστής είχε κρίνει ότι η απαγόρευση αυτή ήταν πιθανότατα αντισυνταγματική, οδηγώντας στην αποκατάσταση της πρόσβασης των εν λόγω δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί δικαστικά την υπόθεση αυτή, επιμένοντας στη θέση της σχετικά με τους περιορισμούς στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης. Η νομική διαμάχη παραμένει ανοιχτή, υπογραμμίζοντας τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ της προεδρίας και ορισμένων τμημάτων του Τύπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki