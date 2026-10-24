Διαδηλώσεις στην Αλβανία: Φοιτητές καίνε καθίσματα διαλόγου στα Τίρανα και συγκρούονται με την αστυνομία

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται για δωδέκατη ημέρα, με φοιτητές και εκπαιδευτικά συνδικάτα να παραμένουν στους δρόμους. Στα Τίρανα, οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν μετά από κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα, έκαψαν τα καθίσματα διαλόγου που είχε τοποθετήσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έξω από το γραφείο του.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, που περιλάμβανε την τοποθέτηση των καθισμάτων το πρωί του Σαββάτου (24.10.20256), αποτελούσε απάντηση στην πρόσκληση που είχε απευθύνει στους διαδηλωτές. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, οδηγώντας σε επεισόδια και συγκρούσεις με τις αρχές.

Κινητοποιήσεις και κάλεσμα διαλόγου

Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετέχουν φοιτητές και εκπαιδευτικά συνδικάτα, έχουν εισέλθει στη δωδέκατη ημέρα τους, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στους δρόμους της Αλβανίας. Η πρωτεύουσα, τα Τίρανα, αποτελεί το επίκεντρο των διαμαρτυριών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι διαδηλωτές προχώρησαν στην καύση των καθισμάτων που είχε τοποθετήσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έξω από το γραφείο του. Αυτά τα καθίσματα είχαν τοποθετηθεί το πρωί του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου του 20256, ως μια κίνηση διαλόγου από την πλευρά του πρωθυπουργού προς τους διαμαρτυρόμενους.

Η εμπλοκή του Δημοκρατικού Κόμματος

Οι διαδηλωτές είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος. Ο επικεφαλής του κόμματος, Σαλί Μπερίσα, απηύθυνε έκκληση για μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις, καλώντας όσους πολίτες θεωρούν ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια φυσιολογική ζωή στην Αλβανία.

Παρόλο που ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσα δεν ακολούθησε την πορεία των διαδηλωτών, βουλευτές του κόμματός του βρέθηκαν στην κεφαλή της πορείας, συνοδεύοντας τους πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Ένταση έξω από το υπουργείο Παιδείας

Σημαντική ένταση σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν. Εκεί, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, με την αστυνομία να παρεμβαίνει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών ουσιών, προκειμένου να απομακρύνουν κουκουλοφόρους από την περιοχή και να σβήσουν τις φωτιές. Αρχικά, η αστυνομία δεν αντέδρασε άμεσα, αλλά προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει νερό από το όχημα αύρα εάν οι φωτιές συνεχιστούν. Οι διαδηλωτές είχαν σπάσει πλακόστρωτα και πλησίαζαν την είσοδο του υπουργείου, ενώ τα τζάμια του κτιρίου ήταν ήδη κατεστραμμένα από προηγούμενες κινητοποιήσεις που είχαν λάβει χώρα μέσα στην εβδομάδα.

Η θέση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα

Την ίδια ώρα που εξελίσσονταν οι διαδηλώσεις, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση. Ο κ. Ράμα τόνισε ότι η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί μια δημοκρατική αξία και μια πολιτική πρόκληση, η οποία μεγιστοποιείται μέσω του διαλόγου και του προβληματισμού.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του, διαμηνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η βία κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας συνιστά εγκληματική πρόκληση κατά του Κράτους, του Νόμου και της Δημόσιας Ασφάλειας. Υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι ανεκτές ούτε δικαιολογημένες.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομική παρουσία στην αλβανική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα έντονη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία. Επιπλέον, έχουν στηθεί μπλόκα στην εθνική οδό που συνδέει τα Τίρανα με τον βορρά της χώρας και τη συνοριακή διάβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλοί Αλβανοί που ζουν στη Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να μετακινηθούν προς τα Τίρανα για να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών. Οι έλεγχοι σε όλα τα κινούμενα αυτοκίνητα είναι εκτεταμένοι, ενώ παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλες εθνικές οδούς της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που προέρχονται από την περιοχή της Αυλώνας.

Με πληροφορίες από: Newsit