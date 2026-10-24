Συναγερμός στις ΗΠΑ για σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων από το Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για σχέδια δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων από το Ιράν. Οι εν λόγω πληροφορίες οδήγησαν σε επείγουσα προειδοποίηση προς τον Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε μείωση του προσωπικού σε αρκετές αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την ανησυχία για πιθανή επέκταση επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, καθώς και από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης.

Επείγουσα προειδοποίηση στον Μάρκο Ρούμπιο

Ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, απέστειλε ένα μονοσέλιδο, μη διαβαθμισμένο υπόμνημα, το οποίο εξασφάλισε το Axios. Μέσω αυτού του εγγράφου, ο Κλέιτον προειδοποίησε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα ιρανικά σχέδια δολοφονίας πρέπει να κοινοποιηθούν σε περισσότερους Αμερικανούς υπαλλήλους. Σήμερα, μόνο ένα περιορισμένο σύνολο ατόμων έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης σε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες.

Το υπόμνημα δεν περιέχει συγκεκριμένα ονόματα στόχων, ούτε αναφέρει χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής που ενδέχεται να επηρεαστούν. Επίσης, δεν διευκρινίζει τη φύση των σχεδιαζόμενων επιθέσεων. Ωστόσο, το έγγραφο αναφέρει ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Τζέι Κλέιτον προσφέρθηκε να αποχαρακτηρίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω ευαίσθητων πληροφοριών, με σκοπό ο Ρούμπιο να μπορέσει να τις διαβιβάσει σε περισσότερους εργαζομένους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κίνδυνο.

Μείωση προσωπικού σε αμερικανικές πρεσβείες

Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχωρά στη μείωση του προσωπικού σε αρκετές αμερικανικές πρεσβείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη διατάξει την αποχώρηση των μελών των οικογενειών του προσωπικού, καθώς και των μη απαραίτητων υπαλλήλων, από την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν και για τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν, πόλεις που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού εν μέσω των αυξημένων απειλών.

Ανησυχία για επέκταση επιθέσεων των Χούθι

Στην Ουάσιγκτον επικρατεί έντονη ανησυχία ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται να διευρύνουν το πεδίο των επιθέσεών τους. Υπάρχει φόβος ότι οι ενέργειές τους μπορεί να επεκταθούν πέρα από τη Σαουδική Αρααβία, στοχοποιώντας και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η πιθανή κλιμάκωση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας.

Η δράση των Χούθι, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για τα ιρανικά σχέδια, δημιουργεί ένα σύνθετο και επικίνδυνο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η επέκταση των επιθέσεων θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα.

Ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης και δηλώσεις Τραμπ

Την ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας επιβαρύνει και το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε την Παρασκευή στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Φλόριντα, όπου είπε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση “Επική Οργή” (Epic Fury) ή [οι Ιρανοί] να συμφωνήσουν [σε μια συμφωνία]». Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης: «Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς “Ας περάσουμε στην ουσία”, αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι έξυπνοι». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την πιθανότητα δυναμικών εξελίξεων στις σχέσεις με το Ιράν.

Με πληροφορίες από: Topontiki