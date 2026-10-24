Η Γαλλία σε αναβρασμό: Διαδηλώσεις, οργή και κυβερνητική καταστολή

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο έντονου κοινωνικού αναβρασμού, καθώς μαζικές διαδηλώσεις και εκτεταμένη οργή των πολιτών έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα. Γάλλοι πολίτες περιγράφουν την κατάσταση, αναφερόμενοι στις κινητοποιήσεις, στην κυβερνητική καταστολή και στην αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα που προβάλλουν οι διαδηλωτές. Η χώρα αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες εστίες κοινωνικού αναβρασμού στην Ευρώπη, με την οργή να ξεχειλίζει σε διάφορα επίπεδα.

Η Γαλλία ως εστία κοινωνικού αναβρασμού

Εδώ και πολλά χρόνια, η Γαλλία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά σημεία κοινωνικού αναβρασμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών έχει εκφραστεί μέσα από ποικίλες μορφές κινητοποιήσεων, οι οποίες έχουν λάβει μαζικές διαστάσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι μεγάλες απεργίες που αφορούν το συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς και το μισθολογικό ζήτημα, που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες κινητοποιήσεις με επίκεντρο το κλίμα, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση των Γάλλων πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα. Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα στο παρελθόν, αποτελεί επίσης μέρος αυτού του ευρύτερου πλαισίου κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η οργή των πολιτών στη Γαλλία εμφανίζεται να είναι διάχυτη και να εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους.

Πολιτική αστάθεια και κυβερνητικές πρακτικές

Η χώρα αντιμετωπίζει μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, η οποία συνδέεται με τις πρακτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως αυταρχικές πρακτικές από τον Πρόεδρο Μακρόν. Αυτές οι πρακτικές έχουν συμβάλει στην όξυνση του κλίματος και στην αύξηση της κοινωνικής έντασης, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον αναβρασμό που παρατηρείται.

Η κυβερνητική πολιτική έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από διάφορες κοινωνικές ομάδες και συνδικάτα. Η αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των πολιτών, σε συνδυασμό με τις ενέργειες καταστολής, έχει οδηγήσει σε έναν κύκλο έντασης και αντιπαράθεσης, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο πολιτικό τοπίο στη Γαλλία.

Κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση και αναβίωση κινημάτων

Μία από τις πρόσφατες αιτίες του κοινωνικού αναβρασμού ήταν η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή η πολιτική οδήγησε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε πανεθνικές μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τους μαθητές και γρήγορα απέκτησαν ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η αρχική μαθητική διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κίνημα, το οποίο προσέλκυσε την προσοχή και τη συμμετοχή και άλλων κοινωνικών στρωμάτων.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις είχαν ως άμεση συνέπεια την ταχεία επέκταση των διαμαρτυριών σε απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Τα συνδικάτα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και ταυτόχρονα τα δικά τους αιτήματα, προχώρησαν σε απεργιακές ενέργειες. Επιπλέον, οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν και στην αναβίωση του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας παλαιότερης μορφής διαμαρτυρίας.

Βίαια επεισόδια και αστυνομική καταστολή

Η συσσωρευμένη οργή, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ της νεολαίας, οδήγησε σε βίαια επεισόδια στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Οι συγκρούσεις και οι ταραχές αποτελούν πλέον μέρος του σκηνικού των διαδηλώσεων, αντικατοπτρίζοντας την κλιμακούμενη ένταση. Η κατάσταση αυτή οξύνθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της καταστολής που εφάρμοσε η αστυνομία.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε ενέργειες καταστολής σε βάρος των διαδηλωτών, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων. Η εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων από την αστυνομία ενέτεινε την οργή και τη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο βίας και αντιδράσεων στους δρόμους της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta