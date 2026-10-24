Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε χθες Παρασκευή «αυτούς που επιθυμούν θετική αλλαγή στην Κούβα» να στραφούν στη CIA. Η δήλωση αυτή έγινε με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον στη γειτονική νήσο, η οποία τελεί υπό κομμουνιστική κυβέρνηση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τους Κουβανούς να αδράξουν την ευκαιρία για να φέρουν την αλλαγή που ποθούν, μέσω διακριτικής συνεργασίας με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών.

Το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για «διακριτική συνεργασία»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ως επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η ώρα είναι τώρα ή ποτέ» για όσους επιδιώκουν να φέρουν θετική αλλαγή στην Κούβα. Χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες ή να δώσει διευκρινίσεις, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε σε δράση, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για μεταβολές στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρούμπιο δήλωσε: «Μπροστά στην απογοήτευση των αθετημένων υποσχέσεων, της διαφθοράς και του προνομιακού τρόπου ζωής των ολίγων, αδράξτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA». Η παρότρυνση αυτή απευθύνεται σε όλους τους Κουβανούς πολίτες που επιθυμούν να δουν μια διαφορετική πορεία για τη χώρα τους, προσφέροντας έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική υπηρεσία.

Οι προεκτάσεις της δήλωσης του Αμερικανού υπουργού

Η παρότρυνση του Μάρκο Ρούμπιο ηχεί φάλτσα, από πολλές απόψεις, όπως αναφέρεται. Πρωτίστως, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η CIA, η οποία έχει ένα πολύ αμφιλεγόμενο παρελθόν σε ό,τι αφορά την Κούβα, δραστηριοποιείται ήδη στη νήσο. Αυτή η αναγνώριση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες στην περιοχή.

Επιπλέον, η δήλωση του κ. Ρούμπιο ουσιαστικά ερμηνεύεται ως κάλεσμα για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Η ανοιχτή προτροπή για συνεργασία με μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών με στόχο την «αλλαγή» υποδηλώνει μια προσπάθεια επηρεασμού των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων της χώρας, κάτι που έχει ιστορικό προηγούμενο στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Η κλιμακούμενη πίεση της Ουάσιγκτον στην Κούβα

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μια κατάσταση που έχει ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η νήσος, η οποία τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βιώνει τις συνέπειες μιας σκληρής πολιτικής από την Ουάσιγκτον. Το εμπάργκο αυτό έχει επηρεάσει βαθιά την οικονομία και την καθημερινότητα των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Κούβας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα, βυθίζοντας την Κούβα σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η έλλειψη καυσίμων και η αδυναμία παραγωγής ενέργειας έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την κουβανική κοινωνία.

Κυρώσεις και εντάλματα σύλληψης κατά Κουβανών αξιωματούχων

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμακούμενης πίεσης, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας. Αυτές οι κυρώσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος και στην άσκηση περαιτέρω πίεσης για την επίτευξη των αλλαγών που επιθυμούν οι ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει οικονομικά και πολιτικά μέτρα που επηρεάζουν άμεσα την κυβερνητική δομή και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Κούβας.

Μία από τις πιο πρόσφατες και σημαντικές ενέργειες της Ουάσιγκτον ήταν η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση σε όλα τα επίπεδα της κουβανικής ηγεσίας, ακόμη και σε ιστορικές προσωπικότητες, στοχεύοντας στην επίτευξη των πολιτικών τους στόχων για την Κούβα.

Με πληροφορίες από: Topontiki